Die Alarmsignale nehmen beim FC Augsburg zu

Plus Der FC Augsburg ist einem Punktgewinn gegen Mainz zwar nahe, letztlich reicht die Leistung dafür nicht. Auch andere Fakten regen zum Nachdenken an.

Zweites Heimspiel, zweite Enttäuschung. Das 0:4 vor zwei Wochen gegen den SC Freiburg hatte für Ernüchterung beim FC Augsburg gesorgt, das 1:2 am Samstag gegen Mainz war ein Tiefschlag nach einer kurzen Phase der Erholung.