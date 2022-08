FC Augsburg

14:37 Uhr

Nach der Niederlage gegen Mainz herrscht beim FCA viel Diskussionsbedarf

Plus Die Augsburger sehen auch strittige Schiedsrichterentscheidungen als Grund für das 1:2 gegen Mainz. Allerdings ist auch ihre eigene Leistung in Hälfte zwei nicht gut genug.

Von Marco Scheinhof

Am Ende gab es viel Gesprächsbedarf. Enrico Maaßen war recht schnell nach der 1:2-Niederlage seines FC Augsburg gegen den FSV Mainz 05 in die Kabine von Sascha Stegemann marschiert. Er wollte mit dem Schiedsrichter über mehrere Szenen sprechen. Vier waren es, die der Augsburger Trainer als strittig und in der Konsequenz als spielentscheidend ausgemacht hatte.

