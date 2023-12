Der FCA befindet sich auf dem richtigen Weg

Plus Gegen Borussia Dortmund hinterlässt der FC Augsburg einen gefestigten Eindruck. Wie erfolgreich der Fußball-Bundesligist in dieser Saison sein wird, hängt von zwei Faktoren ab.

Dass nach dem Spiel über die Zukunft von Edin Terzic spekuliert wird, darf der FC Augsburg als Kompliment verstehen. Dortmunds Trainer muss um seinen Arbeitsplatz bangen, weil die Augsburger der Borussia das Kombinieren beim 1:1 ungemein leidig machten. Zur Wahrheit gehört aber auch: Hätten die Dortmunder ihr Plus an exzellenten Tormöglichkeiten in Treffer umgewandelt, hätte der FCA verloren. Den Punktgewinn als glücklich zu bezeichnen, wäre allerdings ebenso falsch. Denn Chancen, die Partie für sich zu entscheiden, hatten auch die Augsburger.

Nach dem äußerst unterhaltsamen Unentschieden bleibt die Erkenntnis, dass sich der FCA auf dem richtigen Weg befindet. Auf dem Platz hat er sich seiner passiven Herangehensweise entledigt, er reagiert nicht mehr nur, sondern agiert. Verteidigt als Mannschaft, greift aber auch als Mannschaft an. Selbst gegen den Champions-League-Achtelfinalisten Dortmund hielt der FCA am mutigen Pressing fest, kam zu etlichen Torabschlüssen. Einmal mehr zeigte sich, welche Gegner dem Bundesligisten liegen. Trifft der FCA auf spielstarke Kontrahenten, verfügt er über passende Gegenmittel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen