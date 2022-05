Michael Ströll und Stefan Reuter müssen nun liefern

Plus Der Machtkampf beim FC Augsburg ist entschieden. Die beiden Geschäftsführer Michael Ströll und Stefan Reuter haben sich durchgesetzt.

Es war zwar ein lauter Knall vor dem Saisonfinale, doch die Entfremdung der beiden Parteien im Machtzentrum des Bundesligisten hat sich über Jahre vollzogen. Begonnen hat sie mit dem Tod von Peter Bircks im November 2018. Der ehemalige Aufsichtsrat galt als Vermittler und Klebstoff zwischen den Alphatieren in der FCA-Führung. Weiter ging es im Januar 2019, als vor allem Sport-Geschäftsführer Reuter Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann als Hilfe für den damaligen Trainer Manuel Baum als Co-Trainer installierte. Darüber kam es auch zum Bruch mit Stephan Schwarz, dem damaligen Technischen Direktor und engen Vertrauten von Reuter. Schwarz galt als akribischer Zuarbeiter für Reuter, aber auch als kritischer und nerviger Hinterfrager.