Thorups Wirken beim FCA verliert an Zauber

Plus Die Pleite gegen Dortmund wirft Fragen auf. Die Antworten darauf müssen gegen Stuttgart und Leverkusen die Spieler liefern – aber auch Trainer Jess Thorup.

Klingt kurios, aber der FC Augsburg hat vor den finalen Ligaspielen gegen den VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen weiterhin Chancen auf eine Teilnahme am Europapokal. Tabellenplatz acht würde reichen, sollte Bayer Leverkusen den DFB-Pokal gewinnen. Doch wirklich daran glauben mag niemand mehr aufseiten der Augsburger nach den jüngsten Auftritten in der Fußball-Bundesliga. Beim 0:3 gegen Werder Bremen mangelte es den Spielern an Einsatz und Einstellung, beim 1:5 gegen Borussia Dortmund irrten die Spieler taktisch überfordert über den Rasen.

Beim FC Augsburg verblassen die erarbeiteten Erfolge zusehend

So riesig und berechtigt die Freude nach dem vorzeitigen Klassenerhalt war, so ausgeprägt ist jetzt die Enttäuschung nach dem Einbruch in den vergangenen Wochen. Seit dem Heimspiel gegen Köln zeigen die Augsburger teils katastrophale Leistungen. Als hätten sie plötzlich vergessen, welche Attitüde und Attribute nötig waren, um in der Tabelle nach oben zu klettern. Die Augsburger haben ihre Stabilität gänzlich verloren, weder Kopf noch Beine schienen auf einen Kampf um internationale Plätze vorbereitet gewesen zu sein. Warum eigentlich? Der abgefallene Druck, bis zuletzt um den Abstieg kämpfen zu müssen, hätte Kräfte freisetzen können. Tat er aber nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

