FCA-Kollege über Helmut Haller: "Als er kam, begann das Fußballwunder"

Plus Nicht nur Helmut Haller ist untrennbar mit dem FCA-Erfolg 1974 verbunden. Auch Hans Jörg gehörte dazu. Mit den Bayern wurde er sogar Meister – und kam dann nach Augsburg.

Von Herbert Schmoll

Hallo Herr Jörg, rund um das Spiel gegen Werder Bremen am 27. April veranstaltet der FC Augsburg seinen Traditionsspieltag. Dabei kommt es zum Treffen mit vielen ihrer ehemaligen Mitspieler. Auch für Sie ein besonderes Datum?



Hans Jörg: Natürlich. Es ist schön, die alten Kollegen wieder mal zu sehen und zu treffen, Erinnerungen über die damalige Zeit auszutauschen. Das wird sicher wieder ein sehr schöner Tag. Es ist schon sehr schön vom FCA, dass er die Spieler, die für den FCA große Erfolge feierten, nicht vergisst. Da kann sich der DFB eine Scheibe abschneiden. Der Verband hielt es nicht für notwendig, die Spieler, die vor 50 Jahren Weltmeister wurden, zu einer Feier einzuladen.

Sie treffen in Augsburg auf einige ehemalige Kollegen, die Sie wohl seit 50 Jahren nicht mehr gesehen haben. In der Saison 1973/74 feierte der FCA die legendäre Regionalliga-Meisterschaft.



Jörg: Das ist tatsächlich so, einige habe ich seither nicht mehr gesehen. Ich kann's eigentlich gar nicht glauben. Doch die Zeit vergeht halt so rasend schnell.

