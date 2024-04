FC Augsburg

15:41 Uhr

Vor Spiel in Frankfurt: FCA bangt um Einsatz von Ruben Vargas

Plus Das Spiel gegen Eintracht Frankfurt steht ganz im Zeichen des Ringens um einen Europapokal-Startplatz. So ist die personelle Situation des FC Augsburg nach dem Training am Dienstag.

Von Johannes Graf

Irgendwann wird es auch Jess Thorup zu kalt. Heftig bläst der kalte Wind am Dienstagvormittag über den Trainingsplatz nahe der Arena. Der Trainer des FC Augsburg kramt seine schwarze Mütze aus der Jackentasche und stülpt sich das wärmende Teil über Ohren und Kopf. Zur Vorbereitung auf das Spiel bei Eintracht Frankfurt (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN) passen Witterung und Temperatur, bis zum Wochenende sollen die Grade niedrig bleiben. Und auf einen warmen Empfang sollte sich der FCA ohnehin nicht einstellen. Frankfurt steht unter Druck, die Eintracht-Fans erwarten gegen Augsburg eine Reaktion auf vier Spiele ohne Sieg und den drohenden Verlust der Europapokal-Teilnahme. Bis auf drei Punkte ist der FCA nach dem Erfolg gegen Union Berlin (2:0) herangekommen. Bei einem Erfolg könnte Augsburg nach Punkten mit dem Tabellensechsten gleichziehen.

Mit Rückenwind kann Thorup die Aufgabe in Frankfurt angehen. "Wir haben im Moment den Flow. Jeder hat Selbstvertrauen, das ist einer der wichtigsten Aspekte für einen Fußballspieler und eine Mannschaft." Selbst die zahlreichen Ausfälle von Stammkräften hatte der FCA zuletzt verkraftet, auch in Frankfurt wird Thorup auf manchen Spieler verzichten müssen. Für Robert Gumny (Kreuzbandriss), Elvis Rexhbcaj (Mittelfußbruch) und wohl auch für Fredrik Jensen (Operation nach Blutgerinnsel in der Wade) ist die Saison beendet. Hinter dem Einsatz anderer Spieler stehen – wie schon in den beiden Spielen zuvor – Fragezeichen.

