"Unterdurchschnittliches Remis" zwischen dem FC Bayern und Kopenhagen – Pressestimmen

Am Mittwochabend ist die Siegesserie des FC Bayern in Gruppenspielen der Champions League gerissen. Gegen den FC Kopenhagen kamen die Münchner nicht über ein 0:0 hinaus.

Die Siegesserie des FC Bayern in Gruppenspielen der Champions League ist gerissen. Am Mittwochabend mussten sich die Münchner mit einem 0:0 gegen den FC Kopenhagen begnügen. Der deutsche Rekordmeister agierte um den motivierten, aber glücklosen Startelf-Rückkehrer Thomas Müller gegen tief verteidigende Gäste über zu lange Strecken im Sparmodus. Der Schlussoffensive fehlte es an Durchschlagskraft. Torwart Manuel Neuer musste in der 87. Minute sogar mit einem Reflex eine Niederlage verhindern. Der FC Bayern steht bereits seit drei Wochen als Gruppensieger fest, Kopenhagen bleibt durch den Punkt in München Tabellenzweiter.

FC Bayern - FC Kopenhagen: Pressestimmen aus Deutschland

"Der FC Bayern München kommt in der Champions League gegen den FC Kopenhagen nicht über ein 0:0 hinaus. In einem ereignisarmen Spiel fiel dem FCB offensiv zu wenig ein." - Ran

"Der FC Bayern verzweifelt in einer torlosen Partie am FC Kopenhagen, die Rekord-Serie der Münchner reißt. Kurz vor Schluss wird es dann plötzlich hitzig, als Manuel Neuer mit einer Doppelparade glänzt, ehe den Bayern auf der anderen Seite durch den VAR ein Elfmeter einkassiert wird." - Sport1

"Pomadig auftretende Bayern und ängstliche Dänen waren die Zutaten für ein unterdurchschnittliches Remis in der Champions League." - Sportschau

"Der FC Bayern München ist am 5. Spieltag der Champions League gegen den FC Kopenhagen nicht über ein enttäuschendes 0:0 hinausgekommen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel war zwar feldüberlegen, konnte sich aber keine nennenswerten Torchancen herausspielen." - Eurosport

"In einer merkwürdig behäbigen Partie müht sich der FC Bayern zu einem 0:0 gegen Kopenhagen. Manuel Neuer rettet kurz vor Schluss einen Punkt – und für Thomas Müller gerät das Spiel zu einem dialektischen Erlebnis." - Süddeutsche Zeitung

"Diese Gääähn-Vorstellung lässt die Champions-League-Serie platzen. Die Bayern spielen gegen Kopenhagen nur 0:0. Damit ist die Siegesserie von 17 Spielen in der Gruppenphase futsch." - Bild

Champions League: Internationale Pressestimmen zu FC Bayern - FC Kopenhagen

"Die dänische Meistermannschaft holte gegen Bayern München durch ein 0:0 Punkte. Ein Ergebnis, das vor dem Spiel statistisch gesehen äußerst schwierig aussah." - Berlingske (Dänemark)

"Manuel Neuer parierte spät und sicherte Bayern Münchens ungeschlagene Rekordserie in der Champions-League-Gruppenphase mit einem 0:0-Unentschieden gegen Kopenhagen am Mittwoch." - Daily Mail (England)

"Spannung bis zum Schluss in München. Die Schiedsrichterin gab einen Elfmeter für die Einheimischen, aber der VAR korrigierte die ursprüngliche Entscheidung und die Dänen holen sich einen goldenen Punkt bei ihrem Besuch in der Allianz Arena." - Marca (Spanien)