Nagelsmann-Freundin Lena Wurzenberger kündigt bei der Bild-Zeitung

Nicht nur für Julian Nagelsmann brechen beruflich neue Zeiten an, auch seine Lebensgefährtin orientiert sich neu: Sie wird die Redaktion der Bild München verlassen.

Lena Wurzenberger, die Lebensgefährtin des seit Freitag ehemaligen Bayern-Trainers Julian Nagelsmann, wird sich beruflich umorientieren. Das wäre, zugegebenermaßen, normalerweise keine Meldung wert. In diesem Fall ist es dann aber doch so, weil Wurzenberger aktuell in der Lokalredaktion der Bild-Zeitung in München arbeitet und bis zum Bekanntwerden ihrer Beziehung mit dem Bayern-Coach hauptberuflich über Nagelsmanns bisherigen Arbeitgeber, den FC Bayern München berichtet hatte.

Nachdem bekannt geworden war, dass Nagelsmann und die Reporterin ein Paar sind, wurde Wurzenberger aus der Sportredaktion abgezogen und in die Lokalredaktion beordert. Das war im August, nun kam das endgültige Aus. Zum Monatsende hat die Journalistin bei der Bild-Zeitung gekündigt, wie die Axel Springer AG in einer Stellungnahme bestätigte: "Wir haben diesem entsprochen und wünschen ihr auch zukünftig viel Erfolg."

Gute Laune sieht anders aus: die Bayern-Riege auf der Wiesn. Foto: FC Bayern, dpa

Die Beziehung wurde beim FC Bayern intern als problematisch bewertet

Nagelsmann. der sich erst kurz zuvor von seiner Frau getrennt hatte, hatte in den wenigen Stellungnahmen dazu betont, dass er in der Verbindung keine Problematik erkenne. Hinter vorgehaltener Hand wurde die Beziehung des Cheftrainers mit einer Bild-Reporterin aber durchaus kritisch betrachtet. Vor allem in Kreisen der Spieler und ihrer Frauen und Lebensgefährtinnen war die Anwesenheit von Wurzenberger bei gemeinsamen Treffen, etwa dem Besuch der Bayern-Mannschaft auf dem Oktoberfest, ein großes Thema. Dass ein Bundesliga-Trainer mit einer Journalistin liiert ist, die bis vor kurzem noch über ihn berichtet hatte, war ein in der Bundesliga bis dato einzigartiger Vorgang.

Wurzenberger und Nagelsmann auch Gegenstand der Berichterstattung, auch bei Wurzenbergers bisherigem Arbeitgeber Bild. Der hatte über den Kosenamen Wurzenbergers fürs Nagelsmann ebenso berichtet wie über gemeinsame Urlaube. Kurz vor der Beurlaubung Nagelsmanns beim FC Bayern waren etwa Bilder aufgetaucht, die das Paar beim gemeinsamen Skiurlaub im Zillertal zeigten. Aus dem beruflichen Neustart des Paars ergibt sich zumindest für das Privatleben der beiden eine Veränderung: In Zukunft dürfte das Interesse der Boulevardmedien an Nagelsmann und Wurzenberger wohl etwas abkühlen.

