FC Bayern vs. 1. FC Nürnberg heute live im TV & Live-Stream FC Bayern

Der FC Bayern München trifft heute in der Fußball Bundesliga auf den 1. FC Nürnberg. Hier alle Infos: Spiel live gucken in der Übertragung in TV, Fernsehen, Live-Stream, Live-Ticker und Radio. Sky oder DAZN? Gratis, kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung?

Der 1. FC Nürnberg hofft gegen den FC Bayern München auf eine kleine Chance heute am Samstag. Das meint dazu Nürnberg-Trainer Michael Köller: "Wir brauchen ein perfektes Spiel, müssen defensiv überragend verteidigen und brauchen einen Gegner, der sein Spiel nicht auf den Platz bringt." Neben dem perfekten Spiel sei "natürlich großes Matchglück" notwendig.

Der FC Bayern will gegen FCN keine Punkte für Fußball Bundesliga liegen lassen

FC Bayern Stürmer Lewandowski betonte vor dem Spiel in der Fußball Bundesliga gegen Nürnberg, dass es als Jäger leichter sei, "von hinten zu attackieren, als wenn du als Erster auf die Attacken von hinten schauen musst." Robert Lewandowski, Star-Stürmer des FC Bayern München sieht in der aktuellen Lage in der Fußball Bundesliga eine Chance. Lewandowski sagte: "Manchmal ist es gar nicht schlecht, wenn du aus der zweiten Reihe attackierst. Wir sind jetzt gerne auch einmal der Jäger." Der FCB hat als Vierter in der Tabelle der Bundesliga vor dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg heute am Samstag (15.30 Uhr/live in TV, Fernsehen auf Sky und im Live-Stream auf SkyGo) schon neun Punkte Rückstand.

FC Bayern - Nürnberg heute live: im TV & Live-Stream gucken

Das bayerisch-fränkische Derby zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Nürnberg wird heute live in der Übertragung in TV, Fernsehen und im Live-Stream zu sehen sein. Wie gewohnt kann man das Fußball Bundesliga Spiel auf Sky und SkyGo gucken. DAZN zeigt kein Bundesliga-Spiel live im Live-Stream. Jedoch können Fans die Zusammenfassung von FC Bayern - Nürnberg bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN gucken. Also deutlich vor der Sportschau in der ARD, die ab 18.30 Zusammenfassungen der Bundesligapartien im TV/Fernsehen und im Live-Stream zeigt.

Auch über Telekom Entertain sind Spiele zu verfolgen. Wer kein Abo von Sky-Abo besitzt, jedoch das Bayernderby FC Bayern (FCB) - 1. FC Nürnberg (FCN) guckenwill, kann außerdem mit dem Sky Select Bundesliga Tagesticket für den heutigen Samstag die Spiele der 1. und 2. Bundesliga auf Sky Sport Bundesliga live und in HD, inklusive Konferenz und Vor-/Nachberichterstattung anschauen.

FC Bayern - Nürnberg heute live, kostenlos, umsonst, gratis und ohne Anmeldung gucken?

Wer Nürnberg gegen Bayern live in TV, Fernsehen und Livestream gucken will, ohne dafür zu zahlen, dürfte es schwer haben. Es gibt keine Angebote, die legal, live, kostenlos, umsonst, gratis und ohne Anmeldung funktionieren. Illegale Streams sind meist auch in sehr schlechter Qualität, brechen ständig ab oder haben Kommentatoren, die kein Deutsch sprechen.

