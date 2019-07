vor 38 Min.

Wegen Boateng: Bayern-Trainer Kovac stellt sich gegen Rummenigge

Der Bayern-Boss zählt den Nationalspieler nicht mehr auf, wenn es um die Innenverteidiger geht. Kovac betont nun: "Jeder Spieler bekommt die gleiche Aufmerksamkeit."

Von Florian Eisele

Es war eine deutliche Spitze gegen Jerome Boateng, die Karl-Heinz Rummenigge abfeuerte. Während der Vorstellung des 80-Millionen-Euro-Transfers Lucas Hernández am Montag lobte der Bayern-Boss das Personal des deutschen Rekordmeisters auf der Innenverteidiger-Position: Neben Hernández habe man Benjamin Pavard (VfB Stuttgart) und Niklas Süle im Kader. "Wer drei solche Spieler in der Innenverteidigung hat, braucht sich nicht fürchten. Wir sind top aufgestellt." Jerome Boateng, immerhin Weltmeister 2014 und Fußballer des Jahres 2016, kam in der Aufzählung gar nicht vor.

Rummenigge nahm damit den Abschied des 30-Jährigen trotz eines Vertrags bis 2021 vorweg. Auf Nachfrage sprach er davon, dass der Verteidiger sich positionieren müsse, in welche Richtung es geht. Etwas anders sieht Bayern-Trainer Niko Kovac diese Sache offenbar.

Während der Vorstellung von Neuzugang Fiete Arp am Dienstag sagte der 47-Jährige zur Causa Boateng: "Jeder Spieler, der hier einen Arbeitsvertrag hat, bekommt die gleiche Aufmerksamkeit. Wir wollen jeden einzelnen, solange er hier ist, fit machen und ihm die Aufmerksamkeit geben, dass er eingesetzt werden kann." Abgschreiben, führte Kovac aus, "darf man niemanden."

Kovac fordert Verstärkungen: "Mit 17 Mann wird es nicht ganz reichen"

Das ist eine klare Positionierung des Trainers - und ein Zeichen eines durch den Double-Gewinn erhöhten Selbstbewusstseins. Das Signal, das Kovac damit an die Vereinsführung sendete: Hier sitzt kein Befehlsempfänger (mehr?), sondern der Trainer, der vergangenes Jahr deutscher Meister und Pokalsieger geworden ist. Dass er der Grund sein soll, dass Mats Hummels - wie Rummenigge andeutete - nicht mehr beim FC Bayern spielt, wies Kovac zurück: "Mats ist an uns herangetreten und war der Meinung, dass er der Konkurrenzsituation aus dem Weg gehen möchte."

Deutlich wurde Kovac auch, als es darum ging, welche Spieler künftig zum FC Bayern stoßen sollen. Noch drei bis vier Spieler sollen zum FC Bayern kommen, aktuell umfasst der Kader nur 17 Spieler. "Mit 17 Mann wird es nicht ganz reichen", sagte Kovac. Konzentration habe die Offensive - die Nachfolger für Robben und Ribéry.

Dass er an Rücktritt dachte, dementierte Kovac nicht

Zwei, die nach Ansicht von Kovac das Zeug dazu haben, die Nachfolge von Robbery anzutreten, sind Leroy Sané (Manchester City) und Ousmane Dembélé. Auf die Frage, ob Sané ein Spieler wäre, den er gerne haben würde, antwortet der Bayern-Trainer: "Ja. Punkt. Nein, Ausrufezeichen!" Allerdings könne man nicht sagen, wie schnell es bei Sané gehen kann. Auf Dembélé reagierte Kovac ähnlich: "Er ist ein sehr guter Spieler. Punkt."

Dass Kovac, wie zuletzt in der Süddeutschen Zeitung berichtet, in der Sommerpause sogar an einen Rücktritt gedacht haben soll - bei dieser Frage wich der Bayern-Coach aus. "Man liest immer: Wir haben gehört, wir wissen aus dem Umfeld - und so weiter. Am besten sollte man Namen nennen. Ich bin hier, damit ist die Frage beantwortet." Ein Dementi hört sich anders an.

