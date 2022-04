12,5 Millionen Euro, 506 Quadratmeter: Ex-Bayern-Star Boateng verkauft Luxusvilla

Auf der Suche nach einer Immobilie? Vielleicht ist das Anwesen von Ex-Bayern-Profi Jerome Boateng ja was. Man sollte nur genügend Kleingeld mitbringen.

Jérôme Boateng zählte zehn Jahre lang zur Stammbesetzung des Rekordmeisters. Im Sommer 2021 endete seine äußert erfolgreiche Ära bei den Bayern. Die recht imposante Bilanz: neun Meisterschaften, zweimal die Champions League, fünfmal den DFB-Pokal und zwei Klub-Weltmeisterschaften. Das sollte sich auf dem Kontostand des Kicker bemerkbar gemacht haben. Denn nur mit genügend Kleingeld ist die Finanzierung des bisherigen Eigenheims des Ex-Nationalspielers möglich.

Die Villa, in der Boateng während seiner Münchner Zeit gewohnt hat, ist mit dem Begriff "geräumig" unzureichend beschrieben: Das Häuschen bietet eine Wohnfläche von 506 Quadratmetern, einen Weinkeller und einen Pool. Warum das bekannt ist? Weil das Anwesen im Stadtteil Grünwald aktuell zum Verkauf steht. Wer zuschlagen und sich jeden Tag wie ein Bayern-Profi fühlen möchte, sollte das nötige Kleingeld mitbringen: Für 11,5 Millionen Euro Kaufpreis steht das Haus zum Verkauf. Mit Nebenkosten wie Maklergebühren und Steuern liegt der Preis sogar bei 12,5 Millionen Euro. Wer sich das gute Stück mal ansehen möchte: Hier geht`s lang.

Viel Bedarf hat Boateng für das Haus nicht mehr: Aktuell steht der 33-Jährige beim französischen Erstligisten Olympique Lyon unter Vertag. Viel Spielzeit bekommt er unter dem aktuellen Trainer Peter Bosz aber nicht.

Boatengs Anwesen hat drei Garagen und einen Weinkeller

Klar hören sich 12,5 Millionen Euro viel an. Doch wer hier zuschlägt, bekommt auch was fürs Geld. Alleine das 1808 Quadratmeter große Grundstück dürfte in München eine Top-Anlage sein. Die laut Exposee "visionäre Bauhausvilla" wartet auch mit einigen Goodies auf: Wer die Summe investiert, darf sich dann aber auf eine Wohnfläche von 506 Quadratmetern, sechs Schlafzimmer, drei Badezimmer, drei Garagen und einen Pool freuen.

Einziger Makel: Die Energieeffizienz des 2008 errichteten Hauses liegt nur bei B. Dafür befindet sich auf einem "weitläufigen, sonnigen und uneinsehbaren Grundstück". Ein "Wellnessbereich" mit Sauna, Whirlpool und Fitnessraum gibt es auch, genauso wie ein hauseigenes Kino. Vor allem die hauseigene Bibliothek verspricht Großes - vielleicht hat Boateng ja einige seiner Lieblingsbücher der Weltliteratur dort hinterlassen.

Im Münchner Nobelvorort Grünwald wohnten auch einige von Boatengs Ex-Teamkollegen, wie zum Beispiel Franck Ribéry, Arjen Robben oder David Alaba. Die Gemeinde zählt zu den reichsten in Deutschland - kaum zu glauben bei diesem Schnäppchenpreis.

