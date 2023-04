Alles wie immer: Bayern demontiert Borussia Dortmund

Neuer Trainer und alles beim alten. Im ersten Spiel von Thomas Tuchel gewinnt der FC Bayern mit 4:2 gegen Dortmund. Großen Anteil daran hat der Torwart des BVB.

Wasser ist nass, Gras ist grün, Borussia Dortmund holt sich eine empfindliche Niederlage in München ab. Gewissheiten geben dem Leben eine Struktur - auch wenn beispielsweise Fans des BVB sich manchmal lieber überraschen lassen würden. Möglicherweise sollten sie zu diesem Zweck aber eher in Überraschungseier investieren, als in eine Fahrt in die Münchner Allianz-Arena. Auch diediesjährige Ausgabe des deutschen Klassikers nutzten die Bayern zur Stimmungsaufhellung, während sie in Dortmund wieder einmal diskutieren werden, warum die Mannschaft erneut phasenweise der Lächerlichkeit preisgegeben wurde.

Allerdings erwischten die Borussia den wohl denkbar schlechtesten Zeitpunkt, um in München antreten zu müssen. Nicht etwa, weil sich der Dauermeister in einer rauschenden Hochphase befinden würde. Das Gegenteil war der Fall. Die Münchner hatten in den vergangenen Monaten neun Punkte Vorsprung auf den BVB verspielt, lagen vor der Partie gar einen Zähler hinter dem Rivalen. Unter mächtigem Getöse trennte sich der Klub von Julian Nagelsmann und stellte Thomas Tuchel als neuen Trainer vor. Die Münchner aber fallen in diesen Phasen nicht in sich zusammen, sondern nutzen die nächste Möglichkeit, um sich der eigenen Stärke zu vergewissern. Wasser ist nass, Gras ist grün.

Gregor Kobel mit einem denkwürdigen Fehler

Diesmal allerdings hatten die Dortmunder einen noch größeren Anteil an der üblichen Pleite. Sie waren durchaus energisch in die Partie gestartet, schienen die nervöse Münchner Mannschaft noch nervöser zu machen. Dann allerdings kamen die Münchner auf derart absurde Art und Weise zur Führung, dass nur professionelle 1.-April-Scherzbolde auf die Idee kommen konnten, dafür den Tuchel-Effekt verantwortlich zu machen. Dayot Upamecano hatte aus der eigenen Hälfte einen Steilpass auf Leroy Sané gespielt, der dem Franzosen sichtbar zu lang geriet. Torhüter Gregor Kobel wollte den Ball vor dem Strafraum klären. Statt ihn aber über das Feld zu schlagen, trat er unter ihm durch, sodass der Ball ins Tor trudelte.

Gregor Kobel patzte vor dem ersten Gegentor. Foto: Tom Weller, dpa

Der Treffer entfaltete sofort seine beidseitig wirkende Wucht. Die in den vergangenen Wochen durch die Liga trudelnden Münchner strafften sich, während die Dortmunder in sich zusammenfielen. Nur fünf Minuten später drückte Thomas Müller einen Kopfball von Matthijs de Ligt über die Linie zum 2:0. Kurz darauf zog Leroy Sané in Robben-Manier gen Spielfeldmitte und schloss scharf ab - Kobel konnte nur unzureichend zur Seite klären und abermals Müller stellte per Abstauber auf 3:0 (23.).

Das Spiel war entschieden und gab nun erstmals den Blick auf die zarten Veränderungen frei, die Tuchel im Vergleich zu seinem Vorgänger vorgenommen hatte. Defensive Vierer- statt Dreierkette, Sané über den rechten und Kingsley Coman über den linken Flügel stürmend statt seitenverkehrt wie unter Nagelsmann. Ob diese Umstellungen nachhaltig zu Erfolg führen, ist freilich noch vollkommen offen. Denn auch unter Nagelsmann zeigte die Münchner Elf phasenweise großartigen Fußball - wenn ihr gerade danach war.

Erstmal Ruhe beim FC Bayern

Spiele gegen Dortmund zählen seit jeher zu den hohen Festen im Kalender der Münchner. Die Wirkung des Trainerwechsels wid sich dementsprechend erst auf Strecke zeigen. Für das Erste allerdings können die Münchner Macher für sich zumindest reklamieren, das Team nicht abrupt verstört zu haben.

Kingsley Coman ließ schnell in der zweiten Hälfte noch den vierten Treffer nach feiner Vorarbeit von Sané folgen (50.) und hätten die Münchner ihre zahlreichen Chancen noch etwas konsequenter zu Ende gespielt, hätte das Spiel für die Dortmunder ein noch viel schmerzhafteres Ende nehmen können. So aber leistete sich der eingewechselte Serge Gnabry ein plumpes Foul im Strafraum an Jude Bellingham, Emre Can verwandelte den Elfmeter sicher (72.). Für weitere Ergebniskosmetik sorgte Donyell Malen der eine Münchner Unaufmerksamkeit noch zum zweiten Treffer nutzte (90.). Am Ende stand also ein 4:2 und die Bestätigung trauriger Dortmunder Gewissheit.

Unter der Woche trifft der FC Bayern auf den SC Freiburg im Pokal, während es die Dortmunder mit Leipzig zu tun bekommen. Am nächsten Bundesligaspielt kommt es erneut zum Münchner Duell mit Freiburg, der BVB empfängt Union Berlin. Somit spielen die ersten vier Team der Tabelle untereinander. Der FC Bayern geht als Tabellenführer in diese Woche. Nichts Neues Anfang April.