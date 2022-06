FC Viktoria 1889 Berlin - VfL Bochum im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Die DFB-Pokal-Partie zwischen dem FC Viktoria 1889 Berlin und dem VfL Bochum läuft Ende Juli live im TV und Stream. Einen Live-Ticker und alle Infos zur Übertragung haben wir hier für Sie.

Für die 1. Runde des DFB-Pokals 22/23 haben sich insgesamt 64 deutsche Mannschaften verschiedenster Spielklassen qualifiziert. In dem traditionsreichen Turnier treten Bundesligisten gegen Regionalliga-Vereine an und Zweitligisten messen sich mit Oberliga-Clubs - für viele Amateur-Spieler ist der DFB-Pokal der Höhepunkt des Jahres. Der FC Viktoria 1889 Berlin ist gerade in die 3. Liga aufgestiegen und trifft mit dem VfL-Bochum auf einen Bundesliga-Verein. Zwar sind die Spiele aufgrund des Klassenunterschieds oft schon im Voraus so gut wie entschieden, aber das Turnier hat in der Vergangenheit auch immer wieder für Überraschungen gesorgt.

Sie möchten mehr zur Partie zwischen dem FC Viktoria 1889 Berlin und dem VfL Bochum erfahren? Gibt es das Spiel im Free-TV zu sehen? Wie läuft die Übertragung? Alle Infos zum Pokalspiel und einen Liveticker haben wir hier für Sie.

FC Viktoria 1889 Berlin - VfL Bochum

im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der FC Viktoria 1889 Berlin trifft am Samstag, dem 30. Juli 2022, auf den VfL Bochum. Anstoß der Partie ist um 13.00 Uhr im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin.

Viktoria Berlin gegen Bochum im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Die Partie zwischen dem FC Viktoria 1889 Berlin und dem VfL Bochum wird es nur im Pay-TV bei Sky und nicht im Free-TV zu sehen geben. Alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels finden Sie in folgender Übersicht:

Spiel: FC Viktoria 1889 Berlin - VfL Bochum , 1. Runde im DFB-Pokal 2022/23

FC Viktoria 1889 - , 1. Runde im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Samstag, 30. Juli 2022

Samstag, 30. Juli 2022 Uhrzeit: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Ort: Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark , Berlin

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Liveticker zu Viktoria Berlin vs VfL Bochum: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis beim DFB-Pokal 2022/23

Unser Datencenter bietet Ihnen die Termine und Ergebnisse der nächsten Spiele des DFB-Pokals 2022/23 im Überblick. Hier können Sie auch die Partie zwischen dem FC Viktoria 1889 Berlin und dem VfL Bochum im Liveticker verfolgen. Außerdem werden auch aktuelle Infos zur Aufstellung der beiden Teams kurz vor dem Spiel veröffentlicht. Mit unserem Liveticker verpassen Sie keine Tore, Karten und Highlights in der ersten Runde des DFB-Pokals 22/23.

DFB-Pokal: Übertragung live auf Sky , ARD oder ZDF? Welche Spiele laufen im Free-TV?

Die meisten Spiele des DFB-Pokals werden wie schon in der vergangenen Saison nur im Pay-TV bei Sky zu sehen sein. Allerdings werden im Laufe des Turniers immer mehr Begegnungen auch im Free-TV ausgestrahlt. ARD und ZDF dürfen 15 Spiele pro Saison zeigen - mehr als zehn Jahre gab es keine DFB-Pokal-Spiele im Zweiten zu sehen. Die ARD und das ZDF übertragen ausgewählte Partien in der 1. und 2. Runde sowie im Achtel- und Viertelfinale. Die beiden Halbfinal-Spiele und das große Finale am 3. Juni 2023 wird es ebenfalls im Free-TV bei einem der beiden öffentlich-rechtlichen Sender zu sehen geben.

Sollte eine Partie im Free-TV ausgestrahlt werden, können Sie diese demnach entweder im Live-Stream der ARD oder im Live-Stream des ZDF verfolgen.

DFB-Pokal 22/23: FC Viktoria 1889 Berlin und VfL Bochum - Bilanz und Infos

Bisher sind sich die beiden Vereine noch nie auf dem Platz begegnet. Das ist aufgrund des Klassenunterschieds auch nicht weiter verwunderlich. Natürlich geht der VfL Bochum als Favorit in die Partie, doch der DFB-Pokal war schon immer für eine Überraschung gut.

FC Viktoria 1889 Berlin

Liga: 3. Liga

Trainer: Farat Toku

Stadion: Stadion Lichterfelde

VfL Bochum

Liga: Bundesliga

Trainer: Thomas Reis

Stadion: Vonovia Ruhrstadion

