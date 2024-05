Fußball-Bayernliga

vor 48 Min.

TSV Schwaben Augsburg könnte sich schon zum Meister küren

Schwaben-Abteilungsleiter Max Wuschek und sein Team hoffen, dass die Mannschaft am Samstag die Meisterschaft in der Bayernliga besiegeln kann.

Plus Mit einem Erfolg im Heimspiel gegen den SV Erlbach steht der TSV Schwaben Augsburg als Titelträger in der Bayernliga fest, auch wenn hinter dem Aufstieg noch ein Fragezeichen steht.

Von Herbert Schmoll, Herbert Schmoll, Fabian Kapfer

In den vergangenen Jahrzehnten spielten die einst so stolzen Augsburger Schwabenritter in der Fußballszene nur die Rolle einer grauen Maus. Doch in den vergangenen Monaten hat sich dieser Zustand geändert. Die Fußballer des TSV 1847 Schwaben Augsburg führen seit Wochen das Feld der Bayernliga Süd an und könnten in die Regionalliga Bayern aufsteigen. In der Fußballszene sind die Violetten derzeit bayernweit ein Thema, zumal es am Samstag (14 Uhr/Ernst-Lehner-Stadion) zum Gipfeltreffen zwischen den Schwaben (64 Punkte) und ihrem unmittelbaren Verfolger SV Erlbach (63 Punkte) kommt.

Sportlich hat diese Partie zwar nicht mehr den ganz großen Stellenwert, denn der Gast aus dem Dorf im Landkreis Altötting hat einen Antrag auf eine Regionalliga-Lizenz beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) zurückgezogen. Somit wäre der Weg in die Regionalliga für den TSV Schwaben frei. Beim BFV haben die sportlich Verantwortlichen zwar den Antrag auf eine Lizenz für die Bayerische Königsklasse gestellt, doch auch in Augsburg ist ein Rückzug durchaus noch möglich, zumal zuletzt wieder Hürden für die Regionalliga-Zugehörigkeit aufgetaucht sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen