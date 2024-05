FC Augsburg

12:00 Uhr

Gibt es ein Happy End in der Beziehung Kevin Mbabu und FC Augsburg?

Plus Der FC Augsburg hat Kevin Mbabu eigentlich nur ausgeliehen, aber er ist ein Faktor für den frühen Klassenerhalt. Ob er weiter beim FCA spielen wird? Es gibt verschiedene Optionen.

Von Robert Götz

Als Kevin Mbabu sich mit seinen Mannschaftskollegen vom FC Augsburg am späten Freitagabend von den Fans auf der Nordtribüne verabschiedete, da gingen dem 29-jährigen Schweizer einige Gedanken durch den Kopf. 90 Minuten hatten die FCA-Anhänger ihn und sein Team bei der 0:1-Niederlage gegen den VfB unterstützt. Dafür bedankten sich Mbabu und Co. Und dann wurde dem Rechtsverteidiger bewusst, dass es vielleicht das letzte Mal war, dass er vor der Ulrich-Biesinger-Tribüne stand.

Kevin Mbabu fühlte sich beim FC Augsburg wohl

„Für diese Saison war es mein letztes Heimspiel“, versuchte Mbabu dann kurze Zeit später in der Mixed-Zone zu scherzen, um wenige Sekunden später ernst zu werden. Und in der nächsten? „Ich weiß es noch nicht. Es gibt Gespräche. Ich fühle mich gut hier, habe eine gute Beziehung mit dem Trainer, mit der ganzen Mannschaft und auch Jure (Sportdirektor Marinko Jurendic, Anm. d. Red). Der FCA ist eine sehr gute Option für mich.“ Doch der Rechtsverteidiger will auch andere Angebote prüfen. Und am Ende weiß er auch, dass er nicht alleine entscheiden kann: „Fulham und Augsburg müssen eine Lösung finden.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen