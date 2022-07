BVB-Star Haller hat Hodenkrebs: So können Männer sich selbst checken

Bei Sébastien Haller wurde Hodenkrebs festgestellt. Er ist der dritte Profi innerhalb kurzer Zeit mit dieser Diagnose. Wie diese Tumorart entdeckt werden kann.

Vor kurzem war die Welt für Sébastien Haller noch bestens. Der 28-jährige Stürmer, gerade erst für eine Ablösesumme von 31 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Borussia Dortmund gewechselt, soll beim BVB den bisherigen Angreifer Nummer eins, Erling Haaland, ersetzen. Haller freute sich darauf, die Aufgabe anzunehmen, und rechnete sich sogar Chancen auf die Torjägerkrone aus – vor allem, weil der Seriensieger Robert Lewandowski nun nicht mehr in der Bundesliga im Einsatz ist. "Ich werde mich nicht beschweren", sagte Haller mit einem Lachen dazu.

Muss operiert werden: Hertha-Profi Marco Richter. Foto: Soeeiren Stache, dpa

Mittlerweile ist Fußball für den Nationalspieler der Elfenbeinküste zur Nebensache geworden: Am späten Montagabend wurde bekannt, dass bei Haller ein Tumor im Hoden diagnostiziert wurde. Der Angreifer hatte sich im Vormittagstraining des BVB in Bad Ragaz (Schweiz) bei den Mannschaftsärzten des Vizemeisters gemeldet, weil ihm unwohl war. Die 1:3-Testspielpleite gegen Valencia verpasste Haller bereits. Den Grund dafür erfuhren seine Mitspieler in Dortmund beim gemeinsamen Abendessen. Als Trainer Edin Terzic die BVB-Profis über die Erkrankung ihres Mitspielers informierte, habe eine gespenstische Stille geherrscht. Sportdirektor Sebastian Kehl reagierte betroffen: "Diese Nachricht heute war ein Schock für Sébastien Haller und uns alle. Die gesamte BVB-Familie wünscht Sébastien, dass er schnellstmöglich vollständig gesund wird und wir ihn bald wieder in die Arme schließen können."

Haller ist nach Timo Baumgartl und Marco Richter der dritte Hodenkrebs-Patient

Haller ist nach Abwehrspieler Timo Baumgartl von Union Berlin und Hertha-Stürmer Marco Richter bereits der dritte Bundesliga-Profi innerhalb kurzer Zeit, bei dem diese Krebsart erkannt wurde. Baumgartl hatte sich im Mai deswegen bereits operieren lassen und wurde mit einer Chemo-Therapie behandelt. Er wandte sich wie beide Berliner Vereine mit Genesungswünschen an Haller und schrieb: "Du bist nicht allein."

Dass nun nacheinander drei Profis diese Diagnose erhalten haben, scheint keiner Systematik zu folgen. Ausschließlich Zufall ist es aber auch nicht, wie Dr. Andreas Weigel sagt. Der 58-jährige Internist ist seit 2008 Mannschaftsarzt des FC Augsburg und betreibt in der Augsburger Innenstadt eine Praxis. "Hodenkrebs ist bei Männern im Alter zwischen 20 und 40 Jahren die häufigste Tumor-Erkrankung. Statistisch gesehen erkranken zehn von 100.000 Männern an dieser Krebsart", so Weigel. Für Betroffene besteht aber eine gute Chance, wieder komplett gesund zu werden – vor allem dann, wenn der Krebs früh erkannt wird: "Die Heilungschance liegt bei 98 Prozent." Auch das Erkennen eines Hodentumors stelle keine große Schwierigkeit dar: "Im Ultraschall kann man das innerhalb von zwei Minuten eindeutig erkennen."

FCA-Mannschaftsarzt Andreas Weigel. Foto: Ulrich Wagner

Eine Verpflichtung zur Krebsdiagnostik gibt es in den Statuten der Deutschen Fußball-Liga oder des DFB nicht – ebenso wenig wie es in Deutschland eine Empfehlung zum Screening gibt, also einer präventiven Untersuchung. Stattdessen sollen Männer sich regelmäßig selbst untersuchen. Dazu wird empfohlen, jeden Hoden einzeln abzutasten, indem er zwischen dem Daumen und den Fingern gerollt wird. So lassen sich Unebenheiten oder Erhebungen erfühlen. Sollten schmerzlose Vergrößerungen, auffällige Schwellungen oder tastbare Knoten spür- oder sichtbar sein, sollte dringend der Rat eines Arztes erfragt werden.

Lesen Sie dazu auch

FCA-Arzt Andreas Weigel: So können Männer sich selbst checken

Die Anteilnahme am Schicksal von Sébastien Haller ist in der meist von Eigennutz getriebenen Bundesliga-Branche groß. Nahezu alle Klubs und viele Spieler wünschten ihm über soziale Netzwerke eine gute Besserung.

Haller selbst, der schon aus dem Trainingslager zurück nach Dortmund gereist ist, meldete sich ebenfalls über diese Plattform zu Wort: "Ich möchte euch aus tiefstem Herzen für die vielen warmherzigen Nachrichten danken. Ich war sehr bewegt." Hoffnung könnte dem BVB-Angreifer der Leidensweg von Timo Baumgartl machen: Der 26-Jährige, der im Mai die Diagnose bekam, will noch im August sein Reha-Programm bei Union Berlin beginnen.