Serbien schlägt sein EM-Quartier in Augsburg auf

Plus Die serbische Nationalmannschaft trägt die beiden EM-Vorrundenspiele gegen Slowenien und Dänemark in München aus. Darum fiel die Wahl auf Augsburg.

Augsburg wird bei der Fußball-Europameisterschaft im Juni für Serbien eine wichtige Rolle spielen. Die Nationalmannschaft des Balkanstaates schlägt Anfang Juni ihr Quartier in Augsburg auf. Sie trainiert im Rosenaustadion und wird im Hotel Maximilans direkt im Zentrum von Augsburg übernachten. "Wir freuen uns total. Das ist eine tolle Werbung für Augsburg und die Region", bestätigte Hotel-Direktor Theodor Gandenheimer auf Anfrage den Zuschlag. "Nur wenigen Städten wird die Ehre zuteil, ein Basecamp zu hosten."

Übernachten im Hotel Maximilians, Training im Rosenaustadion

Schon 2019 hatte der Bewerbungsprozess begonnen. Die Stadt Augsburg hatte sich in Kooperation mit dem Hotel Maximilians und dem Rosenaustadion als sogenanntes Team Base Camp im Rahmen der Endrunde der Europameisterschaft ins Gespräch gebracht. Im Juli 2022 wurde Augsburg dann vom Deutschen Fußballbund ( DFB) in den Katalog der möglichen "Team Base Camps" für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland aufgenommen.

