Hollywoodstars übernehmen Fünftligisten: Wie aus dem walisischen AFC Wrexham eine globale Marke wurde

2021 übernahmen die Hollywoodstars Ryan Reynolds und Rob McElhenney den Fünftligisten AFC Wrexham – seitdem ging es bergauf. Nun könnte sogar eine Pokalsensation gelingen.

Sehr wahrscheinlich werden sich am Dienstag wieder viele US-Amerikaner vor dem Fernseher versammeln, um sich ein Fußballspiel anzusehen – was per se schon einigermaßen ungewöhnlich ist. Dass der Grund dafür aber nicht eines der üblichen Schwergewichte wie Real Madrid, Manchester United oder der FC Bayern ist, sondern ein walisischer Fünftligist namens AFC Wrexham, ist dann doch recht erstaunlich. Wrexham wird sich an diesem Abend um 20.45 Uhr daran versuchen, gegen den Zweitligisten Sheffield United in die nächste Runde des FA-Cups einzuziehen.

Die Besitzer des AFC Wrexham: Rob McElhenney und Ryan Reynolds. Foto: Jacob King, dpa

Das 3:3 im Hinspiel, das ein Wiederholungsspiel überhaupt erst nötig gemacht hatte, war vor einer Woche das Fußballspiel mit den höchsten Zugriffszahlen auf dem US-Sender ESPN+ am gesamten Wochenende gewesen, wie der Sender mitteilte. Damit lag das Spiel der "Red Dragons" beim Zuschauerinteresse noch vor den Partien zwischen Brighton und Liverpool, Neapel gegen Rom oder Leverkusen gegen den BVB, die ebenfalls auf dem Sender zu sehen waren. Ohnehin gilt Wrexham seit zwei Jahren als der am besten vermarktete Fünftligist der Welt: Fans aus der ganzen Welt bestellen Trikots im Onlineshop der Waliser, beim Computerspielklassiker " Fifa 23" ist Wrexham vertreten, die Heimspiele sind reihenweise ausverkauft.

Ryan Reynolds und Rob McElhenney übernahmen AFC Wrexham 2021

Der Wrexham-Hype ist mit zwei Namen verbunden: Die Hollywoodstarts Ryan Reynolds (Deadpool) und Rob McElhenney (It's always sunny in Philadelphia) übernahmen den damals völlig maroden Klub im Februar 2021. Damals stand es so schlecht um Wrexham wie wohl nie zuvor. Der drittälteste Profiklub der Welt krebste im Niemandsland der National League, der fünften englischen Liga, herum. Der Schuldenstand war hoch, das Stadion marode. Mittlerweile ist aus dem Verein eine globale Marke geworden. Und die Besitzer werden in der 65.000 Einwohner großen Arbeiterstadt, die etwa eine Autostunde südlich von Liverpool liegt, vergöttert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Declan Swans, eine Band aus Wrexham, hat sogar ein Lied über "Ryan und Rob" geschrieben. Der Refrain lautet: "Less than a mile from the centre of town, a famous old stadium was crumbling down. No one invested so much as a penny, so bring on the Deadpool and Rob McElhenney." Zu Deutsch: "Weniger als eine Meile vom Stadtzentrum entfernt bröckelte ein berühmtes altes Stadion vor sich hin. Niemand hat auch nur einen Penny investiert, also her mit Deadpool und Rob McElhenney." Seit dem Einstieg der beiden ging es mit Wrexham auch sportlich bergauf. Der Aufstieg in die vierte Liga ist zum Greifen nah und das erklärte Ziel der Investoren, die sich auch von den Rückschlägen der Vorsaison, als der Klub mit den sportlichen Zielen denkbar knapp scheiterte, nicht ermutigen ließen. Oder, um es mit Ryan Reynolds zu sagen: "Einen Fußballklub zu kaufen, ist das finanziell irrsinnigste, nervenzerfetzendste und in jeder Hinsicht wahnsinnigste, was ich in meinem Leben bisher getan habe. Und ich genieße jede Minute davon." Dann, zu seinem Mitbesitzer McElhenney gewandt, dessen Idee der Kauf war, sagt Reynolds: "Du weißt, dass meine Frau dich umbringen will, oder?"

Doku-Serie "Welcome to Wrexham" bei Disney+ ist Keimzelle des Hypes

Zu sehen sind diese Szenen in der Keimzelle des Wrexham-Hypes, der sehenswerten Doku-Serie "Welcome to Wrexham", die beim Bezahldienst Disney+ abrufbar ist. Darin wird gezeigt, wie sich der Kanadier Reynolds und der US-Amerikaner McElhenney mit dem für sie verwirrenden britischen Ligensystem und dem Fußball überhaupt vertraut machen, wie sie sich an die Fans des Wrexham Supporters’ Trust wenden, die 2011 die Kontrolle übernahmen und die Übernahme überhaupt erst genehmigen müssen. Wie sie aus Los Angeles mitfiebern, Spieler verpflichten, einen Trainer holen und ihn beinahe wieder entlassen, mit und am "Soccer" und dessen völliger Unvorhersehbarkeit verzweifeln. Fußball eben, bloody hell.

Lesen Sie dazu auch

Auch wenn es am Dienstagabend nicht klappen sollte mit einem Erfolg gegen Sheffield – Wrexhams Geschichte wird fortgeschrieben werden. Nach dem Hinspiel gegen Sheffield verkündete Reynolds ironisch: "In Minute 95 haben wir uns entschieden, dass es eine weitere Staffel von 'Welcome to Wrexham' geben wird." Das Investment der beiden Schauspielstars wurde anfangs kritisch beäugt, viele hielten es für einen PR-Witz. Mittlerweile zweifelt niemand mehr an der Ernsthaftigkeit der beiden. Das geht sogar so weit, dass Fans von englischen Klubs, die weitaus weniger zufrieden mit ihren Besitzern sind, sich das Duo für ihr Team wünschen. Ende der vergangenen Saison bat ein Fan von Manchester United, das seit Jahren unter der Last der ungeliebten Besitzerfamilie Glazer ächzt, Reynolds auf Twitter darum, bei United einzusteigen. Dessen Antwort dürfte endgültig alle Herzen in Wrexham erwärmt haben: "I’m already seeing someone", zu Deutsch: "Ich bin schon mit jemandem zusammen."