Pinkes EM-Trikot bricht Rekorde

Farbenfroh wird die deutsche Nationalmannschaft bei der kommenden Europameisterschaft auflaufen. Das pinke Auswärtstrikot ist zwar umstritten, aber dennoch ein Kassenmagnet.

Kaum ein Kleidungsstück hat in den letzten Jahren die Meinungen im Internet so sehr gespalten wie das pinke Auswärtstrikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft im eigenen Land. Auch Fußball-Desinteressierte hatten nach der Vorstellung am 14. März keine Chance, einer Diskussion, ob pink nun die richtige Wahl ist oder nicht, zu entkommen.

Diese Aufmerksamkeit scheint sich nun auszuzahlen. Das pinke Trikot der Nationalmannschaft wird zum Kassenschlager. Wie SID berichtet, spricht Oliver Brüggen, der Sprecher des Herstellers Adidas, von dem besten Verkaufsstart eines Auslandtrikots jemals. Genaue Zahlen werden allerdings nicht öffentlich bekannt gegeben. Laut SID war allerdings nicht nur das Trikot selbst, sondern auch die Werbekampagne für die neuen Trikots ein Erfolg.

Bleibt nur noch abzuwarten, ob die deutsche Nationalelf der Vorfreude in den kommenden Spielen gerecht werden kann. Am Dienstag, 26. März, hat die Mannschaft im neuen Auswärtstrikot gegen die Niederlande zum ersten Mal die Chance dazu.

