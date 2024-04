Fußball

16:19 Uhr

Türkspor setzt Ausrufezeichen im Abstiegskampf

Plus Zweiter Sieg in Folge mit dem 2:0-Erfolg gegen den TSV Rain. Der TSV Schwaben Augsburg bleibt trotz eines Remis gegen Nördlingen weiter an der Tabellenspitze.

Von Christian Weis und Fabian Kapfer

Im schwäbischen Bayernliga-Derby trennte sich der TSV Schwaben vom gastgebenden TSV Nördlingen im Gerd-Müller-Stadion mit einem leistungsgerechten 0:0-Remis. Durch das 1:1-Remis im Spiel der Konkurrenten TSV Landsberg gegen den SV Erlbach behielt die Elf von Schwabens Spielertrainer Matthias Ostrzolek bei 54 Punkten weiterhin die Tabellenführung. Türkspor Augsburg setzte mit dem 2:0-Heimerfolg gegen den TSV Rain nach dem 2:0-Sieg gegen die Schwaben ein weiteres Ausrufezeichen im Abstiegskampf.

TSV Schwaben Wer ein ähnliches Torspektakel wie in der Vorsaison erwartet hatte, als die Schwaben mit 6:3 die Oberhand behielten, wurde mit der Zeit enttäuscht. Allerdings hätte das Spiel einen anderen Verlauf nehmen können, wenn der Schiedsrichter einen Kopfball von Dennis Ruisinger (6.) anerkannt hätte, der sich nach Meinung der Schwaben-Aktiven hinter der Linie befand, bevor er von einem Nördlinger Verteidiger vermeintlich per Hand geklärt wurde. Doch es wurde weder auf Tor noch auf Handelfmeter entschieden. Es war der größte Aufreger in einer ausgeglichenen Partie, in der die Nördlinger kurz nach der Pause die Querlatte trafen. „Unterm Strich war es ein ordentliches Spiel. Wir standen defensiv kompakt und haben wenig zugelassen. Im Spiel mit dem Ball fehlt uns gerade etwas Tempo und heute hat es auch am Spielglück gemangelt, da wir bei den umstrittenen Szenen nicht gerade begünstigt wurden. Bei den kampfstarken Nördlingern ist es nicht leicht, so müssen wir uns mit einem Punkt zufriedengeben“, bilanzierte Schwaben-Trainer Matthias Ostrzolek.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen