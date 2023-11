Fünf Jahre lang war Urs Fischer der Trainer der Fußballmannschaft Union Berlin. Nach 15 sieglosen Pflichtspielen in Folge trennt sich der Club nun von Fischer.

Wie der Fußballclub Union Berlin mitteilte, ist die Zusammenarbeit mit Trainer Urs Fischer ab sofort beendet. Fischer war seit dem 1. Juli 2028 Cheftrainer der Männer-Profimannschaft. In seiner ersten gemeinsamen Saison mit Union Berlin schaffte er den Aufstieg in die Bundesliga. Aktuell blickt der Fußballtrainer auf 14 verlorene Pflichtspiele in Folge zurück, zuletzt das 0:4 gegen Bayer 04 Leverkusen. Union Berlin spricht von einer "gemeinsamen Entscheidung".

Gemeinsam mit Urs Fischer verlässt auch Co-Trainer Markus Hoffmann den 1. FC Union Berlin. Bis auf weiteres betreut U19-Trainer Marco Grote als Interimstrainer die Mannschaft. Der 51-Jährige wird von Co-Trainerin Marie-Louise Eta unterstützt. Das nächste Bundesliga-Spiel findet am 25. November gegen den FC Augsburg statt.

Fußball-Trainer Urs Fischer begleitete Union Berlin bei 224 Pflichtspielen

Union-Präsident Dirk Zingler sagt: "Für mich persönlich und sicherlich für die gesamte Union-Familie ist das ein sehr trauriger Moment. Es tut weh, dass es uns nicht gelungen ist, den Negativlauf der letzten Wochen zu durchbrechen." Urs Fischer gehe als Freund, der jederzeit mit offenen Armen empfangen werde, so Zingler.

