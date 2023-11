Die Konsequenzen nach dem Böllerwurf beim FCA-Spiel müssen spürbar sein

Plus Beim Spiel des FCA gegen Hoffenheim kam es zu einem Böllerwurf mit Folgen. Harte Strafen sind nun gefordert.

In der Beurteilung waren sich alle einig. Irrsinn, verrückt, Wahnsinn, so etwas hat in einem Fußball-Stadion nichts zu suchen. Der Böllerwurf aus dem Hoffenheimer Fanblock mit elf Verletzten hat für Entsetzen gesorgt. Die Hoffenheimer entschuldigten sich noch am Samstagabend für den Vorfall. In den mittlerweile 16 Jahren ihrer Bundesliga-Zugehörigkeit habe es ein solches Vergehen ihrer Fans noch nie gegeben. Die Verantwortlichen versprachen, alles für die Aufklärung und gegen eine Wiederholung einer solchen Straftat zu tun.

Genau das ist es: eine Straftat. Körperverletzung dürfte im Raum stehen. Zwei Verdächtige wurden noch im Stadion festgenommen, gegen sie wird ermittelt. Die Bestrafung müsse hart sein, forderte Marinko Jurendic, der Sportdirektor des FCA. Nur so lässt sich eine Wiederholung wohl noch am ehesten vermeiden.

