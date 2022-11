Märchen von Tausendundeinem Platz

In der zweiten Halbzeit des Eröffnungsspiels blieben viele Plätze her. Das zeigt das Verhältnis zum Fußball in Katar. Allerdings überrascht die offizielle Zuschauerzahl.

Wunder, Legenden und Fabeln sind tief in der arabischen Welt verwurzelt. In der Sammlung Tausendundeine Nacht bezwingt Ali Baba unter Mithilfe der Sklavin Mardschana 40 Räuber. Ein Felsentor gibt den Weg zu unermesslichen Reichtum dank der Formel "Sesam öffne dich" frei. In einer weiteren Geschichte rubbelt Aladin ein wenig an einer Lampe, auf dass ihm ein Geist Wünsche erfüllt. Zauberei. Nun geschah es am Abend des 20. Tages im November, dass ein weiteres Wunder geschah.

Ecuador gewinnt Auftaktspiel der WM gegen Katar mit 2:0

Als das WM-Auftaktspiel zwischen Katar und Ecuador in der zweiten Halbzeit vor sich hindümpelte, rief der Stadionsprecher begeistert in sein Mikrofon, dass sich 67.372 Zuschauer in dem einem Beduinenzelt nachempfundenen Al-Bayt-Stadion befinden würden. Das verwunderte gleich in zweierlei Hinsicht. Zum einen war die Höchstauslastung der Arena zuvor von der Fifa mit 60.000 Plätzen angegeben worden und zum anderen blieben etliche Plätze in der zweiten Halbzeit leer. Offensichtlich hatten etliche Anhänger des Gastgebers mit dem Pausenpfiff beschlossen, dass es sich nicht mehr lohne, das Spiel weiterzuverfolgen. Ihre Mannschaft lag zu diesem Zeitpunkt durch zwei Tore von Enner Valencia mit 0:2 hinten und tatsächlich hätte es schon eines arabischen Wunders bedurft, um noch irgendwie den Weg zurück in das Spiel zu finden. Sesam öffnete sich aber nicht.

Viele Katarer verlassen das Stadion vorzeitig

Dass nach der Pause etliche Sitze verwaist waren, mag auch am Fußballsachverstand der katarischen Fans gelegen haben, denen die Unterlegenheit ihres Teams klar war. Jeder leere Platz aber war auch ein Zeichen, dass in dem kleinen Land Fußballkultur zumindest anders gelebt wird als in anderen Ländern, in der der Sport eine größere gesellschaftliche Rolle spielt. Bis zuletzt hatte die Fifa auf Kritik an der fehlenden Fußballbegeisterung in Katar erwidert, dass das ja so nicht stimme. Allerdings ließen schon die Erzählungen aus dem katarischen Ligabetrieb vermuten, dass Fußballerlebnis im Stadion eher eine nachgeordnete Rolle in der Freizeitgestaltung einnimmt.

"Wir haben uns unterstützt gefühlt und wir hoffen, dass die Menschen das nächste Mal stolzer auf uns sein werden", sagte der katarische Nationaltrainer Felix Sanchez nach der Partie. Er sei sich sicher, dass uns die Menschen bis zum Ende des Turniers unterstützen werden." Das wird mutmaßlich am Abend des 29. Tages im November der Fall sein, wenn die Nationalmannschaft ihr drittes Vorrundenspiel gegen die Niederlande bestritten hat. Für alles andere bräuchte es mehr als lediglich eine zu rubbelnde Lampe.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar steht in der Kritik, auch in der Redaktion haben wir ausführlich darüber diskutiert. Eine Einordnung, warum wir das Sportevent dennoch ausführlich journalistisch begleiten, lesen Sie in diesem Text.

