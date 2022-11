Unser WM-Podcast: Alles zur Auftaktpleite und dem Endspiel gegen Spanien

Die deutsche Mannschaft steht nach der Auftaktpleite bereits mit dem Rücken zur Wand und muss gegen Spanien gewinnen. Wie unser WM-Reporter Tilmann Mehl das sieht.

Dieses Szenario hätte eigentlich unter allen Umständen vermieden werden soll: Nach dem erschütternden 1:2 gegen Japan steht die deutsche Nationalmannschaft bereits zum Start der Fußball-WM in Katar vor dem Aus. Gegen die starken Spanier muss nun ein Sieg her, um die Chancen aufs Weiterkommen zu wahren. In der WM-Sonderfolge unseres Nachrichtenwecker-Podcasts berichtet unser WM-Reporter Tilmann Mehl im Gespräch mit Sportredakteur Florian Eisele, wie er die Auftaktniederlage erlebt hat und welche Gründe nun doch noch für einen Erfolg gegen die Iberer sprechen.

Aufregung gab es vor dem ersten Spiel der DFB-Elf auch um die "One Love"-Kapitänsbinde, mit der Deutschland und sechs weitere europäische Verbände ein Zeichen für Menschenrechte und gegen Homophobie setzen wollten. Bekanntlich erhöhte die Fifa den Druck - und die europäischen Teams, darunter der DFB, knickten ein. Auch dieser Aspekt wird in unserem WM-Podcast ausführlich behandelt.

Der Podcast "Nachrichtenwecker" wird im Wechsel von den Redakteuren Manuel Andre, Lisa Pausch und Greta Prünster moderiert. Sie stellen die Themen zusammen, die in Augsburg wichtig sind und wichtig werden. Daneben geben Journalisten der Augsburger Allgemeinen einen Einblick in ihre Arbeit. In den Sonderfolgen zur Weltmeisterschaft berichten aus Katar Tilmann Mehl und aus Augsburg Florian Eisele.

