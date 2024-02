Xabi Alonso: Die Schlossallee unter den Fußballtrainern

Xabi Alonso hat es innerhalb eines Jahres geschafft, zum begehrtesten Coach des Fußballs zu werden. Die Bayern wollen ihn, Liverpool auch – und dann ist da der Herzensklub.

Im August 2014 zeigte Xabier Alonso Olano – besser bekannt als Xabi Alonso –, wie wenig Anlauf er für große Aufgaben braucht. Der FC Bayern hatte den Spanier 48 Stunden vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Schalke verpflichtet. Nur eine Trainingseinheit später stand der Neuzugang von Real Madrid in der Startelf der Bayern – und hatte die meisten Ballkontakte aller Münchner.

Fast wirkte es, als ob sich Alonso im Flugzeug umgezogen hatte und dann direkt im Spielertunnel aufgetaucht sei. Knapp zehn Jahre später gilt es als offenes Geheimnis, dass der FC Bayern ihn erneut verpflichten möchte – diesmal aber nicht als Spieler, sondern als Trainer.

Alonso führte Bayer Leverkusen an die Tabellenspitze

Auch an der Seitenlinie steht der Spanier für den Inbegriff der Souveränität: Innerhalb eines Jahres hat er es geschafft, Bayer Leverkusen aus dem Tabellenkeller an die Spitze zu führen. Die Werkself wartet immer noch auf die erste Saisonniederlage, spielt begeisternden Fußball und wird sehr wahrscheinlich mindestens den Meistertitel holen. Alonso wiederum ist in kürzester Zeit zu einem der begehrtesten Coaches des Kontinents geworden, quasi die Schlossallee unter den Trainern.

Schon 2018/19 sollte Xabi Alonso Trainer beim FC Bayern werden

Zwar hat er in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2026, doch an Interessenten mangelt es nicht. Die Bayern haben Bedarf, die Anstellung von Thomas Tuchel gilt als Missverständnis, das nach der Saison beendet wird. Tatsächlich hatte Alonso schon auch mal ein Angebot als Trainer des FC Bayern: 2018/19 sollte er Assistent von Niko Kovac werden, lehnte aber ab.

Doch auch mit dem FC Liverpool hat ein anderer Ex-Verein des Mittelfeldspielers Bedarf, weil dort Jürgen Klopp nach der Saison aufhört. Und immer wieder wird auch Real Madrid, ein weiterer Ex-Klub Alonsos, gehandelt.

"Hätte ich auf einen Spieler wetten müssen, der mal Trainer wird, hätte ich auf Xabi Alonso gewettet."

Dass der Mann aus dem baskischen Städtchen Tolosa nach dem Ende der Spielerkarriere (in der er mit dem FC Liverpool, Real Madrid und dem FC Bayern ebenso Titel holte wie mit der spanischen Nationalmannschaft) mal Trainer wird, hatte sich früh abgezeichnet. Alonso dachte schon in kurzen Hosen wie einer, der an der Seitenlinie steht.

Oder wie sein früherer Trainer Carlo Ancelotti es formulierte: "Xabi Alonso war einer der besten Mittelfeldspieler, die ich hatte. Hätte ich auf einen Spieler wetten müssen, der mal Trainer wird, hätte ich auf Xabi Alonso gewettet." Nicht ausgeschlossen, dass dieser Xabi Alonso irgendwann Ancelotti beerbt, der gerade wieder bei Real ist. Ob es so kommt, entscheidet wohl nur einer: Xabi Alonso selbst.