Champions League wird reformiert: Bald sieben deutsche Teilnehmer?

Sieben deutsche Klubs in der Champions League? Schon ab 2024 könnte dieses Szenario Realität werden. Eine Aufwertung der fußballerischen Erfolge macht es möglich.

Nach der Reform der Champions League kann die Bundesliga ab 2024 theoretisch sieben Teilnehmer stellen. Aufgrund einer Anpassung der Regularien haben deutsche Vereine (wie auch jene der anderen großen Ligen) nämlich eine reelle Chance, fünf CL-Starter zu stellen: zum einen wie bisher die vier besten Klubs, die direkt für die Gruppenphase qualifiziert sind. Dazu kommt künftig der Bundesligafünfte, wenn die hiesigen Vereine in der Vorsaison mit am besten abgeschnitten haben. Der Grund ist eine Aufwertung der fußballerischen Erfolge eines Landesverbandes:

Champions-League-Klubs: Zwei Landesverbände erhalten weiteren Teilnehmer

Zwei der ab 2024 vier zusätzlichen Starter kommen nämlich aus den beiden Nationalverbänden, die in der Spielzeit zuvor in den Europapokal-Wettbewerben die meisten Punkte gesammelt haben. Deutschland gehörte zuletzt in der Spielzeit 2019/20 dazu, als der FC Bayern die Champions League gewinnen konnte. Die genaue Punktevergabe nach der CL-Reform werde laut UEFA-Wettbewerbsdirektor Giorgio Marchetti noch festgelegt, aktuell gilt das Koeffizienten-System. In der laufenden Saison 2021/2022 würden England und die Niederlande profitieren. Warum Holland? Hier spielt der Finaleinzug von Feyenoord Rotterdam in der Conference League die prägende Rolle.

Video: SID

Champions-League-Teilnehmer 2022/2023: Eintracht mit guten Chancen

Die Chancen stehen gut, dass Deutschland bereits zur kommenden Saison mit fünf Vereinen in der Champions League vertreten ist. Eintracht Frankfurt steht im Finale der Europa League und könnte gegen die Glasgow Rangers am 18. Mai den Titel gewinnen. Weil die SGE sich über die Bundesliga nicht für die "Königsklasse" qualifiziert hat, würden die Hessen als Sieger des Wettbewerbs das Ticket für die CL lösen. Auf dem gleichen Wege konnte der FC Villarreal in der laufenden Saison bis ins Halbfinale vorstoßen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch