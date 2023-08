Die hohe Kunst des Zeitspiels

Nach nur fünf Minuten sieht Berlins Brenden Aaronson die Gelbe Karte wegen Ballwegschlagens. Später muss er mit Gelb-Rot vom Platz.

Zum Fußball gehört es auch, Führungen über die Zeit zu retten. Wenn der Druck des Gegners immer größer ist, weil er unbedingt noch ausgleichen möchte, sind auch mal unangenehme Lösungen gefragt. Zeitspiel ist da ein probates Mittel, das zwar öffentlich von vielen geächtet wird, aber dennoch häufig herangezogen wird, um dem Gegner Zeit und Moral zu rauben. Also den Ball auch mal weit weg schlagen, wenn die Partie bereits unterbrochen ist. Das zieht zwar häufig eine Gelbe Karte nach sich, die aber wird mit dem Hinweis auf cleveres Verhalten in Kauf genommen.

Brenden Aaronson griff zu eben diesem Stilmittel am Samstagnachmittag. Aaronson spielt für Union Berlin und weiß daher genau, was es braucht, knappe Führungen über die Ziellinie zu bringen. Darin hat der Champions-League-Teilnehmer viel Erfahrung, oftmals gewinnt er mit nur einem Tor Vorsprung. Beim Aufsteiger Darmstadt 98 führten die Berliner mit 1:0, als Aaronson die Zeit gekommen sah, schon einmal für ein bisschen Beruhigung zu sorgen. Interessant nur, dass Aaronson bereits in der fünften Minute den Ball wegschlug, es dürfte eine der schnellsten Verwarnungen für Zeitspiel in der 60-jährigen Geschichte der Fußball-Bundesliga gewesen sein.

Brenden Aaronson musste mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz. Foto: Thomas Frey, dpa

Union Berlin mischt wieder ganz vorn mit

Unmittelbar zuvor war sein Team in Führung gegangen, offenbar hatte der US-Amerikaner Sorge, dass der Aufsteiger zeitnah zurückschlagen könnte. Und Gegentore mag ein Fußballer so gerne wie ein Reiter ein lahmendes Pferd. Dumm nur, dass die Verwarnung die Grundlage für Aaronsons spätere Hinausstellung war. Sein Team aber kam damit klar, fuhr einen deutlichen Sieg ein und zeigte, dass in der Hauptstadt auch in dieser Saison alle Elemente vorhanden sind, um am Ende erfolgreich zu sein.

Union Berlin also ist nach zwei Spieltagen erneut in der Spitzengruppe dabei, woran sich viele schon gewöhnt haben dürften. Punktgleich folgen Mannschaften, die ebenfalls das Potenzial für oben haben. Allen voran Bayer Leverkusen. Die Werkself hat unter Xabi Alonso eine erstaunliche Entwicklung erlebt. Spielerisch brillant, mit hohem Tempo und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Und wenn es doch einmal eng werden sollte, hilft vielleicht ein Blick nach Berlin und zu den dortigen Künsten des Zeitspiels.

