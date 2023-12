Garantiert: Deutschland spielt in der Hammergruppe

Egal wie die Auslosung der EM-Endrunde ausgeht: Deutschland muss sich für das Turnier im eigenen Land warm anziehen.

Früher war nicht nur mehr Lametta. Früher war Deutschland für zwei Dinge berühmt-berüchtigt: für seinen gnadenlosen Ergebnis-Fußball und für sein Losglück. Mögen Frankreich, Spanien, Italien und die Niederlande in einer Gruppe verzweifelt sein, spazierte die DFB-Elf zusammen mit San Marino, Gibraltar und Albanien durch die Vorrunde einer Europameisterschaft. Aber ach, die Zeiten haben sich gewandelt. In der deutschen Abwehr tun sich größere Löcher auf als im Bundeshaushalt von Olaf Scholz. Und seit Jahren gibt es im Fußball keine Kleinen mehr, wie uns die Kicker-Päpste Rudi Völler und Jogi Löw gebetsmühlenartig gepredigt haben. Mehr Außenseiter geht nicht für das Turnier im eigenen Land.

Sendung zur EM-Auslosung scheint aus der Zeit gefallen

Miserable Vorzeichen für eine Veranstaltung am frühen Samstagabend in der Hamburger Elbphilharmonie. Es kann kein Zufall sein, dass eine Woche nach dem onkelhaften Moderations-Marathon von Thomas Gottschalk in "Wetten, dass...?" wieder eine Sendung über dem Bildschirm flimmert, die irgendwie aus der Zeit gefallen scheint – die EM-Gruppenauslosung.

Gleich elf Los-Feen, allesamt früher Europameisterinnen oder Europameister, werden die sechs Gruppen für das Turnier vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland ermitteln. ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek und der durch viele Auslosungen gestählte Portugiese Pedro Pinto führen ab 18 Uhr durch die Ziehung. Das Geklacker der Kugeln begleiten musikalisch der Geiger David Garrett und der Tenor Jonas Kaufmann.

Messerscharfe Analysen von EM-Turnierdirektor Lahm

Dazu kommen die messerscharfen Analysen von EM-Turnierdirektor Philipp Lahm. Längst haben Experten die Szenarien durchgespielt. Im schlimmsten Fall trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf EM-Halbfinalist Dänemark, die Niederlande und Titelverteidiger Italien. Das wäre auf dem Papier die wohl schwierigste Gruppe für den Gastgeber. Denkbar ist allerdings auch eine Aufgabe mit Albanien, Slowenien und einem schwächeren Play-off-Teilnehmer. Drei EM-Starter werden erst im März ausgespielt. Deutschland als Gastgeber ist in Lostopf eins gesetzt, wo sich auch Frankreich, England, Belgien, Spanien und Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo tummeln. Diese Hämmer bleiben Nagelsmann immerhin erspart.

Aber das ist die einzig positive Nachricht. Zwei Dinge stehen schon vor der Kugel-Gala fest. Erstens: Der Bundestrainer wird auf Fragen nach den Gruppengegnern antworten, dass man jeden schlagen muss, wenn man ins Finale will. Außerdem, siehe oben, gibt es keine Kleinen mehr. Zweitens: Wer sich gegen die Fußball-Großmächte Österreich, die Türkei und Japan blamiert, gerät in eine Hammergruppe, egal wie die Kontrahenten heißen. Wenn es ganz schlimm kommt, droht die Todesgruppe.

