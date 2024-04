Uralter DDR-Weltrekord geknackt: Welche Ewigkeitsrekorde es auch erwischt hat

Rekorde sind ein elementarer Teil des Sports. Manche halten länger als andere, manche besonders lang. Doch gebrochen werden sie alle. Meistens.

Was wäre der Sport ohne Rekorde? Der FC Bayern beispielsweise hat gerade einen der bemerkenswerteren aufgestellt. Elf Jahre in Folge wurde die Mannschaft aus München deutscher Meister, ehe Leverkusen jetzt die Serie beendete. Diese wiederum ist vergleichsweise kurz, wenn man sich ein bisschen umschaut. Ganze 38 Jahre hielt die von Jürgen Schult. Der mittlerweile 63-Jährige schleuderte 1986 eine Diskusscheibe 74,08 Meter weit. Weltrekord. Bis zu diesem Sonntag. Da ließ der Litauer Mykolas Alekna die Scheibe in den USA 74,35 Meter weit fliegen.

Litauer Mykolas Alekna bricht alten DDR-Weltrekord im Diskuswurf

Schult sagte, dass er 38 Jahre Zeit gehabt habe, sich vorzubereiten und gratulierte seinem Nachfolger. "Es ist auf keinen Fall Enttäuschung, sondern Freude, dass wieder einer so weit wirft." All die Großen seiner Zunft waren über die Jahrzehnte an der Bestmarke gescheitert, die stets von dunklen Gerüchten umweht war, auch wenn Schult stets bestritten hat, Teil des DDR-Staatsdopings gewesen zu sein.

Schaffte mit 74,35 Metern einen Weltrekord: Mykolas Alekna aus Litauen. Foto: Sven Hoppe, dpa

Wie dem auch sei: Mit Blick aufs Geburtsdatum sicher kein Kandidat für derart altlastbehaftete Themen ist Kevin Vogt. Der spielt momentan bei Union Berlin Fußball – zuvor auch schon in Bochum, Augsburg, Köln und Hoffenheim – und hat eine Serie am Laufen, die sich am vergangenen Wochenende den Zusatz "Rekord" verdiente. Da er bei der 0:2-Niederlage seiner Eisernen an Vogts alter Wirkungsstätte Augsburg ohne Treffer blieb, hat der 32-Jährige nun 267 Spiele in Folge ohne Torerfolg in der Statistik stehen. Damit hat er Dietmar Schwager überholt, der zwischen 1964 und 1973 ganze 266 Partien nicht traf. Vogts bislang letzter Treffer stammt aus dem Jahr 2014, als er im Trikot des 1. FC Köln gegen Dortmund erfolgreich war.

Negativserie bei Union-Berlin-Profi: Kevin Vogt 267 Spiele ohne Tor

Das alles ist aber nichts im Vergleich zu dem, was die Segelwelt zu bieten hat. Dort gewannen die USA den Titel des traditionsreichen America's Cup 132 Jahre hintereinander. Diese vermutlich längste Siegesserie des Sports endete im Jahr 1983, als sich Skipper Dennis Conners der "Australia II" geschlagen geben musste. Den Bayern hätten also nur noch 121 Meistertitel gefehlt, um diesen Ewigkeitsrekord zu knacken. Jetzt geht die Jagd von vorne los und ist idealerweise im Jahr 2156 schon wieder beendet. Rekorde sind eben dazu da, geknackt zu werden. Findet Jürgen Schult. Und sicher auch Kevin Vogt.

