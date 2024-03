Verweile Saison, du bist so schön

Das Gras riecht herrlich erdig, jeder darf noch hoffen. Genau jetzt ist die Saison am schönsten. Eine Widmung.

Es ist wieder an der Zeit, die wirklich elementaren Fragen zu stellen: Übergangsjacke oder Wintermantel? Vielleicht nur ein Pulli? Sneaker oder Stiefel? Nun, da sich der Winter – diese nur noch selten weiße Ausgeburt der Natur – wohl endgültig verabschiedet hat, steht die schönste Phase der Fußballsaison bevor. Das gilt gleichermaßen für Profis und Amateure, Trainer und Spieler.

Ein Bundesligaspiel auf der Tribüne zu verfolgen, macht mehr Spaß, wenn sich das Bier ohne Handschuhe greifen lässt. Wenn der Nebenmann die Pöbeleien über den Schiedsrichter auch wirklich versteht und nicht bemützt nur wissend nickt – ohne den genauen Wortlaut gehört zu haben. Jeder Stadiongang ist noch mit Hoffnung verbunden. Jetzt noch eine Siegesserie und es reicht doch noch für den Klassenerhalt, können sich die Abstiegsgeängstigten sagen. Wenn die da oben ein Spiel verlieren, fangen sie das Zittern an, hoffen die Verfolger und die souverän Führenden blicken voller Vorfreude dem Titel entgegen.

Grätschen von der Mittellinie bis zum 16er

Auf den Bezirkssportanlagen fängt nun endlich das Gras zu wachsen an, aus Äckern werden blühende Fußballlandschaften. Der unvergleichlich erdige Duft nasser Wiese: Eau de B-Klasse. Die Lungen der Spieler nicht schockgefrostet von Minusgraden, die Köpfe noch nicht von der Sommersonne müde geschmort. An der Mittelinie angesetzte Grätschen, die erst am Strafraum enden. Weder Eisbrocken noch verdorrtes Gras können die rutschenden Leiber stoppen.

Mit der Länderspielpause endet für die Trainer die letzte bange Woche. Welcher kriselnde Klub seinen Coach bislang nicht entlassen hat, wird es auch in den kommenden Wochen nicht tun. Der letzte kritische Zeitpunkt: überstanden. Fortan mit Altbewährtem: So lange noch rechnerisch alles möglich ist … Die Hoffnung wird überall zuletzt dem Friedhof zugeführt.

Jedes Spiel nun bedeutend. Meisterschaft, Abstieg, Aufstieg, Champions League. Die Akteure noch nicht von der langen Saison geschlaucht, sondern auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft. Die meisten Hochzeiten fallen in den Sommer, die Hochzeit des Fußballs aber ist jetzt. Die Tage werden länger, die Saison aber geht ihrem Ende entgegen. Der ewige Kreislauf des Fußballs. Nun aber ist die schönste Zeit. Verweile Saison, du bist so schön.

