GCA-Golfteam kämpft mit Schneefall und eisigen Temperaturen

Mit Rang drei gelingt den Männern des GC Augsburg den bayerischen Mannschaftsmeisterschaften ein erfolgreicher Turniereinstieg. Zeitnah geht es mit den Ligaspielen weiter.

Trotz winterlicher Wetterverhältnisse startete die 1. Herrenmannschaft des Golfclubs Augsburg erfolgreich in die neue Turniersaison. Bei den Bayerischen Mannschaftsmeisterschaften zum dritten Mal in Folge im GC Hohenpähl, im Süden des Ammersees, sicherte sich das Team aus Burgwalden die Bronzemedaille.

Die Wetterprognose hatte schon wenig Gutes versprochen: Viel Regen, starke Windböen bis zu 60 km/h und Temperaturen um den Gefrierpunkt. Diese Gegebenheiten schafften keine einfachen Bedingungen für alle Spieler vor Ort. Der Platz präsentierte sich dennoch in einem hervorragenden Zustand.

Golfturnier in Hohenpähl wird wegen Schneefalls abgebrochen

Nach der ersten Runde im Zählspielformat am Samstag belegten die GCA-Herren um Teamkapitän Philipp Schweyer den dritten Platz vor dem Team des GC Valley. Von dem Münchener Golfclub auf dem zweiten Platz trennten sie lediglich acht Schläge. Das kleine Finale am Sonntag, das Spiel um Platz drei, wurde im Lochspielformat ausgetragen. Jedoch erzwangen einsetzender Schneefall und eisige Temperaturen die Unterbrechung der Runde. Aufgrund der Unmöglichkeit, das Spiel an diesem Tag wiederaufzunehmen, wurden die Platzierungen von Samstag für die Gesamtwertung herangezogen.

Somit belegten die GCA-Männer mit Valentin Fischer, Noah-Elia Auner, Ben Rehn, Benedikt Schmid, Philipp Schweyer und Roland Jrause auch den Abschlussrang drei und kürten sich damit ligaübergreifend zur drittbesten bayerischen Mannschaft. In zwei Wochen startet die Saison der Deutschen Golf Liga im GC Am Habsberg, dem diesjährigen Bayerischen Mannschaftsmeister.

Damenmannschaft des Golfclub Augsburg spielt in der 2. Bundesliga

Nachdem die Augsburger Männer den Aufstieg in die 1. Bundesliga im vergangenen Sommer knapp gegen die Konkurrenz aus Frankfurt verpasst hatten, ist das Ziel für die diesjährige Saison schon klar gesteckt. Die Damenmannschaft des GCA hatte hingegen letztes Jahr den Aufstieg aus der Regionalliga geschafft und ist seit 2015 erstmals wieder zurück in der 2. Bundesliga. Damit steht der Spitzensport im GC Augsburg so gut da wie noch nie zuvor. Die Verantwortlichen, Trainer, Kapitäne und Spielerinnen und Spieler blicken auf eine spannende Saison.

90 junge Top-Golferinnen und -Golfer werden zur Bernhard-Langer-Youth-Trophy im GCA erwartet

Zumal der GC Augsburg in Burgwalden in dieser Saison noch einem großen sportlichen Highlight entgegenblickt: Vom 14. bis 16. Juni findet auf dem 19-Loch-Championats-Kurs die internationale Bernhard-Langer-Youth-Trophy statt. Die Jugendabteilung des Clubs freut sich sehr, dass sie die Familie Langer für dieses Projekt zu Ehren ihres berühmtesten Mitglieds des Vereins begeistern konnte. Bereits 1999 und 2000 war der GCA Austragungsort der "Internationalen Bernhard Langer Jugend Trophy" und von 2001 bis 2003 der European Young Masters.

Im Juni 2024 werden etwa 90 junge Top-Golferinnen und -Golfer die Möglichkeit haben, an drei Tagen Punkte für die deutsche Jugend- und Weltrangliste zu sammeln. Erwartet werden unter anderem Jugendnationalspielerinnen und -spieler, aber auch Golftalente aus der Spitzenförderung des GCA.