Augsburger Teams scheitern frühzeitig

Der SV Mering setzt sich bei der Endrunde um die Stadtmeisterschaft und den Titel im Landkreis Aichach-Friedberg durch. Türkspor Augsburg erreicht immerhin das Halbfinale.

Mit durchwachsenen Leistungen verabschiedeten sich die Augsburger Hallenfußballspezialisten ins neue Jahr. Bei der Endrunde um die Stadtmeisterschaft und den Titel im Landkreis Aichach-Friedberg in Dasing konnte von den Teams aus dem Stadtgebiet nur Türkspor Augsburg mithalten. Der Titelverteidiger, der wieder mit seiner zweiten Mannschaft antrat, zog zumindest ins Halbfinale ein und landete am Ende auf dem vierten Platz. Als Turniersieger und Aichach-Friedberger Parkettchampion durfte sich der von Sascha Mölders betreute SV Mering feiern lassen, der im Finale den FC Stätzling mit 1:0 besiegte. Bereits nach der Vorrunde mussten der TSV Haunstetten, FC Alba Augsburg und der FC Öz Akdeniz die Heimfahrt antreten.

Vor 224 zahlenden Fans in der Dasinger Arena mühten sich die acht teilnehmenden Teams bei dem nach Futsal-Regeln durchgeführten Turnier zwar redlich, doch die in früheren Jahren immer wieder aufkommende Budenzauber-Stimmung wollte nicht Einzug halten. Dabei zeigte sich Spielleiter Helmut Brandmayr mit dem spielerischen Niveau durchaus zufrieden. "Das war ganz okay", sagte der erfahrene Funktionär, um aber gleich anzufügen: "Bei der Kreismeisterschaft am kommenden Wochenende rechne ich schon mit einer Steigerung." Nicht einverstanden war Brandmayr allerdings mit der Härte, die in einigen Fällen ins Spiel gebracht wurde und der mangelnden Disziplin etlicher Fans. Brandmayr: "Da schossen manche über das Ziel hinaus." Nur gut, dass nach den unsportlichen Protesten am Ende wieder die Vernunft siegte.

Türkspor verliert das Halbfinale im Sechsmeterschießen

Titelverteidiger Türkspor war ambitioniert nach Dasing gefahren, besiegte im ersten Turnierspiel den TSV Haunstetten mit 1:0, unterlag zwar dem FC Stätzling mit 2:3, doch ein 1:1 gegen den FC Affing reichte zum Halbfinaleinzug. Dort hatten die Augsburger Türken Fortuna nicht auf ihrer Seite, gegen den späteren Sieger SV Mering unterlag das Team von Trainer Gökhan Sirtkaya im Sechsmeterschießen mit 4:5. Mit einem 5:2-Sieg startete der TSV Haunstetten gegen den FC Affing in den Fußballabend, doch danach war es mit der Herrlichkeit vorbei. Gegen Türkspor (0:1) und den FC Stätzling (1:4) setzte es Niederlagen, die Heimfahrt war schnell gebucht. Das traf auch auf den FC Öz Akdeniz und den FC Alba zu. Im stadtinternen Duell siegte Alba mit 5:4, Öz Akdeniz erkämpfte sich seinen einzigen Punkt gegen Affing (1:1).

Für die Kreismeisterschaft, die am Dreikönigstag (6. Januar/14 Uhr) in Stadtbergen über die Bühne geht, qualifizierten sich Türkspor II, SV Mering, FC Stätzling und der TSV Dasing. Aus dem Landkreis Augsburg sind der TSV Bobingen, TSV Täfertingen, ASV Hiltenfingen und Cosmos Aystetten am Start.

Gruppe 1: SV Mering - FC Alba 2:1, FC Öz Akdeniz - TSV Dasing 1:1, Dasing - FC Alba 5:0, FC Alba - FC Öz Akdeniz 5:4, TSV Dasing - SV Mering 1:1

Gruppe 2: FC Affing - FC Stätzling 3:2, TSV Haunstetten - Türkspor 0:1, FC Affing - TSV Haunstetten 2:5, Türkspor - Stätzling 2:3, Stätzling - Haunstetten 4:1, Türkspor - FC Affing 1:1

Halbfinale: Stätzling - Dasing 2:1, Mering - Türkspor 5:4

Spiel um Platz 3: Dasing - Türkspor 6:5 nach Sechsmeterschießen.

Endspiel: Mering - Stätzling 1:0