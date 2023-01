Handball-WM 2023: Deutschland - Ägypten live im Free-TV und Stream sehen

Bei der Handball-WM 2023 läuft heute Deutschland - Ägypten live im Free-TV und Stream. Mit einem Sieg hätte die DHB-Mannschaft noch eine Chance auf Platz 5. Alle Infos zur Übertragung, die genaue Uhrzeit und den Termin finden Sie hier.

Nachdem Deutschland bei der Handball-WM 2023 im Viertelfinale gegen Frankreich verloren hat, geht es für das DHB-Team nicht im Halbfinale weiter. Dennoch hat die Mannschaft von Trainer Alfreð Gíslason bei der Weltmeisterschaft noch zwei Spiele vor sich, denn die deutschen Handballer können es immerhin noch auf Rang 5 schaffen. Wenn es mit einem Platz unter den Top-5-Teams der Handball-WM 2023 klappen soll, muss Deutschland zunächst Ägypten besiegen.

Sollte das gelingen, geht es danach im Spiel um Platz 5 gegen den Gewinner des Spiels zwischen Norwegen und Ungarn weiter. Bei einer Niederlage der Deutschen treffen sie stattdessen auf den Verlierer der Partie und spielen dann um Platz 7. Gegen Norwegen hat das DHB-Team bereits in der Hauptrunde verloren, doch auch Ungarn hat es nicht ohne Grund bis ins Viertelfinale der Handball-WM 2023 geschafft.

Wann läuft das Match zwischen Deutschland und Ägypten live im Free-TV und Stream? Welcher Sender übernimmt die Übertragung? Den genauen Termin, die Uhrzeit und alle Infos zum WM-Spiel haben wir hier für Sie.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Deutschland - Ägypten bei der Handball-WM 2023: Termin und Uhrzeit des Spiels

Laut Spielplan der Handball-WM 2023 findet das Platzierungsspiel zwischen Deutschland und Ägypten am Freitag, dem 27. Januar 2023, statt. Das DHB-Team hatte zuvor nur in Polen gespielt und tritt nun erstmals in Schweden an: Anpfiff ist um 15.30 Uhr in der Tele2 Arena in Stockholm. Das Turnier findet an vier Spielorten in Polen und an weiteren fünf in Schweden statt.

Handball-WM 2023: Übertragung von Deutschland vs. Ägypten live im Free-TV und Stream

Nur der Streaming-Dienst sportdeutschland.tv hat die Rechte zur Übertragung aller Spiele der Handball-WM 2023. Das bedeutet jedoch nicht, dass es keine Begegnungen des Turniers auch im Free-TV zu sehen gibt. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden entweder von der ARD oder vom ZDF übertragen. Bisher haben sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender immer abgewechselt. Das Platzierungsspiel zwischen Deutschland und Ägypten gibt es live im TV und Stream in der ARD zu sehen.

Einige WM-Spiele hat auch Eurosport im Free-TV gezeigt. Bei dem Spartensender werden auch beide Begegnungen im Halbfinale und das Finale am 29. Januar zu sehen sein. Alle Infos zur Übertragung von Deutschland - Ägypten im Überblick:

Lesen Sie dazu auch

Spiel: Deutschland - Ägypten , Platzierungsspiel Platz 5-8, Handball-WM 2023

- , Platz 5-8, 2023 Datum: Freitag, 27. Januar 2023

Freitag, 27. Januar 2023 Uhrzeit : 15.30 Uhr

15.30 Uhr Stadion: Tele2 Arena, Stockholm ( Schweden )

Arena, ( ) Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Gratis-Stream: Live-Stream der Sportschau

Live-Stream der Sportschau Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: Sportdeutschland.tv

Deutschland gegen Ägypten bei der Handball-WM 2023: Bilanz der beiden Teams

Laut ran.de sind sich Deutschland und Ägypten bereits 15 Mal begegnet. Die bisherige Statistik fällt dabei eindeutig zugunsten des DHB-Teams aus: Elf Mal hat Deutschland gewonnen und nur drei Siege gingen an Ägypten. Die letzte Begegnung der beiden Nationalteams konnten die Ägypter allerdings mit 31:26 gewinnen. In das Platzierungsspiel bei der Handball-WM 2023 geht der deutsche Kader dennoch als klarer Favorit. (cge)