Finale der Handball-WM 2023: So sehen Sie Dänemark gegen Frankreich live im Free-TV und Stream

Im Finale der Handball-WM 2023 am Sonntag spielt Dänemark gegen Frankreich. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Uhrzeit und Live-Übertragung des Spiels im TV und Stream.

Am Sonntag ist es so weit: Das Finale der Männer Handball-WM 2023 steht an. Es ist der Abschluss eines langen Turniers, bei dem sich insgesamt 32 Teams durch die Gruppenphase und die Zwischenrunden gekämpft haben, um sich schließlich in den Play-Offs gegen ihre härtesten Gegner zu stellen.

Ins Finale der Handball-WM 2023 haben es nun die besten der besten geschafft: Morgen trifft Dänemark auf Frankreich.

Dänemark und Frankreich im Finale der Handball-WM 2023: Termin und Uhrzeit des Spiels

So steht es im Spielplan der Handball-WM: Es ist Zeit für das Finale. Das Match Dänemark gegen Frankreich findet am 29. Januar 2023 um 20.30 Uhr statt. Die Spielorte und Stadien dieser WM sind in Schweden und Polen, das Finale ist in der Tele-Arena in der schwedischen Hauptstadt Stockholm.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Übertragung der Handball-WM 2023: Finale Dänemark gegen Frankreich live im Free-TV und Stream

Für das Finale Dänemark gegen Frankreich gibt es, ebenso für das Halbfinale, eine Übertragung live im Free-TV bei der Handball-WM 2023 bei Eurosport. Der Streaming-Anbieter Sportdeutschland.tv bietet bei einem Abo-Abschluss von einmalig 15 Euro sämtliche 112 Spiele der Handball-WM 2023 im Stream an.

Für alle Fans der Deutschen Nationalmannschaft gibt es die Deutschland-Spiele bei der Handball-WM 2023 live im TV und Stream bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF zu sehen. Jedes Spiel des deutschen Teams wird bei einem der beiden Sender im Free-TV übertragen. Das Finale Dänemark gegen Frankreich wird bei Eurosport im Free-TV und im Stream bei Sportdeutschland.tv übertragen. Hier alle Infos zur Finale-Übertragung zusammengefasst:

Spiel: Dänemark - Frankreich , Finale der Handball-WM 2023

- , Finale der 2023 Datum: Sonntag, 29. Januar 2023

Sonntag, 29. Januar 2023 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: Tele2 Arena, Stockholm ( Schweden )

Arena, ( ) Finale-Übertragung im Free-TV: Eurosport

Finale-Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: Sportdeutschland .tv

Finale der Handball-WM 2023; Bilanz von Dänemark gegen Frankreich

Das starke französische Handball-Team konnte sich im Viertel- und Halbfinale klar gegen Deutschland und Schweden behaupten und hatte auch die Spiele der Vor- und Hauptrunden gewonnen. Auch Dänemark verlor bisher kein Spiel. Die einzige Ausnahme ist ein Unentschieden gegen Kroatien in der ersten Hauptrunde mit 23 zu 23. Die dänische Mannschaft ist außerdem Gewinner der letzten Handball-WM von 2021.

Lesen Sie dazu auch

Bei der Handball-WM 2011, die damals ebenfalls in Schweden ausgetragen wurde, standen sich Frankreich und Dänemark schon einmal im großen Finale gegenüber und lieferten sich einen erbitterten Kampf.

Beide Teams gewannen damals in ihren Gruppen und standen auch in der Zwischenrunde an der Spitze der Tabelle. Im Finale von 2011 kämpften die beiden Teams damals Kopf an Kopf, sodass das Match erst in der in Verlängerung entschieden werden konnte: Bis zum Ende der regulären Spielzeit stand es für beide Mannschaften 31 zu 31.

Nach der Verlängerung ging Dänemark zum ersten Mal während des gesamten Spiels in Führung, doch Frankreich schlug zurück und konnte schließlich mit 37:35 gewinnen. Es bleibt also bis zum Schluss spannend, welche der beiden Mannschaften die Handball-WM der Männer im Jahr 2023 gewinnt.(AZ)