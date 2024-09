Als Ersatz für Nationalkeeper Marc-André ter Stegen: Holt Barca Ex-FCA Keeper Koubek?

Nach der schweren Verletzung von Marc-André ter Stegen gegen Villareal sieht sich der FC Barcelona nach einem Ersatz um. Beim Versuch einen Eckball kurz vor der Halbzeit abzufangen, kam der 32-jährige deutsche Nationaltorwart unglücklich mit dem rechten Bein auf und musste nach einer minutenlangen Behandlungspause vom Feld getragen werden. Am Montag gab der Verein die Diagnose bekannt: Riss der rechten Patellasehne. Ob ter Stegen die Saison nochmal zum Einsatz kommen wird, ist mehr als fraglich - etwa acht Monate fällt der Torwart aus.

Weil die Ersatzleute des Klubs, Inaki Pena und Ander Astralaga, nach Ansicht der Verantwortlichen nicht genug Qualität und Erfahrung mitbringen, um ter Stegen die ganze Saison zu vertreten, soll der FC Barcelona den Transfermarkt sondieren. Das Problem: Das Transferfenster ist seit dem 30. August geschlossen, weswegen der Verein nur einen vertragslosen Spieler verpflichten kann. Die große Überraschung: Der langjährige FCA-Keeper Tomas Koubek soll ein Kandidat sein. Der Tscheche ist seit dem 1. Juli vereinslos. Das berichtet zumindest die Bild. Der Vertrag des Schlussmanns lief Ende Juni aus, seither hat er keinen neuen Arbeitgeber gefunden.

Barca sucht Ersatz für den Marc-André ter Stegen: Ex-FCA-Keeper Koubek im Fokus?

Der FC Augsburg holte Koubek 2019 als Stammkeeper für eine stattliche Summe von 7,5 Millionen Euro aus Rennes. In den fünf Jahren in der Fuggerstadt saß der Tscheche aber vorrangig auf der Ersatzbank, absolvierte nur 38 Pflichtspiele. Ob er deshalb von den Barca-Bossen wirklich als 1A-Alternative für ter Stegen betrachtet wird, darf bezweifelt werden. Deutlich wahrscheinlicher ist die Verpflichtung von Keylor Navas, der schon einige Jahre für Rivale Real Madrid gespielt hat und seit seinem Abschied von Paris St. Germain noch ohne neuen Verein ist.

Sportlich dürfte er gegenüber dem ebenfalls gehandelten Jordi Masip (bis Sommer bei Real Valladolid), der bei Barca das Fußballspielen gelernt hat, die Nase vorn haben. Barca-Coach Hansi Flick wollte sich so kurz nach dem Spiel auf die Frage, ob der Verein einen neuen Torwart verpflichten wird, nicht äußern: „Ich möchte nur, dass es um Marc geht, denn er ist unser Kapitän und ein sehr wichtiger Spieler für uns. Es macht mich wirklich traurig, was in der ersten Halbzeit passiert ist.“