Kanuslalom

15:56 Uhr

Augsburger Slalomkanute Noah Hegge gewinnt ersten Wertungslauf in der Olympia-Qualifikation

Plus Bei anderen Augsburger Aktiven läuft es am ersten Wettkampftag auf dem Augsburger Eiskanal nicht ganz so rund. Elena Lilik landet in ihrer Paradedisziplin, dem Canadier Einer, ebenso auf Rang drei wie Hannes Aigner im Kajak Einer.

Von Andrea Bogenreuther

Das erste Ausrufezeichen bei der Kanuslalom-Olympia-Qualifikation auf dem Augsburger Eiskanal setzte ein Lokalmatador: Noah Hegge von den Kanu Schwaben Augsburg gewann das erste von vier Wertungsrennen im Kajak Einer der Männer und hat sich damit eine gute Ausgangslage für die weitere Wettkampftage geschaffen.

Im Halbfinale hatte sich Hegge noch knapp dem bisherigen dreifachen Olympiastarter Hannes Aigner vom Augsburger Kajak Verein (AKV) geschlagen geben müssen, im Finale paddelte der 25-Jährige dann in einem stilistisch eindrucksvollen Lauf in 91.99 Sekunden zur Bestzeit. Seine Kollegen aus dem Nationalteam verwies er damit auf die Plätze. Stefan Hengst (KR Hamm) belegte mit 1,14 Sekunden Rückstand Rang zwei, Hannes Aigner mit 1,34 Sekunden Rückstand Rang drei.

