Kanuslalom

17:32 Uhr

Die Jagd nach dem Olympiaplatz beim Kanuslalom geht in Markkleeberg weiter

Hannah Süß von den Kanu Schwaben Augsburg kämpft in der Qualifikation in Markkleeberg um einen Platz im deutschen U23-Canadier-Team der Frauen.

Plus Die Augsburger Slalomkanuten bereiten sich nun bei Leipzig auf den zweiten Teil der Olympia-Qualifikation vor. Für den Paddelnachwuchs geht es um Plätze im Nationalteam.

Von Andrea Bogenreuther

Nach zwei anstrengenden Qualifikationstagen auf dem Augsburger Eiskanal gab es für die besten deutschen Slalomkanutinnen und -Kanuten kaum ein Durchschnaufen. Die meisten machten sich bereits am Dienstag – manche sogar schon am Montag – gleich auf den rund 350 Kilometer langen Weg nach Markkleeberg bei Leipzig. Dort steht am Wochenende der zweite Teil der nationalen Sichtung im dortigen Kanupark an, der im Gegensatz zum Augsburger Eiskanal eine mit Pumpen geflutete Kanuslalomstrecke beherbergt. Für die Aktiven der deutschen Leistungsklasse, zu denen mit Noah Hegge, Hannes Aigner, Sideris Tasiadis und Elena Lilik vier gebürtige Augsburger gehören, entscheidet sich bei den Wettkämpfen am Samstag und Sonntag endgültig, wer eine Startberechtigung für die Olympischen Spiele in Paris erhält.

Im Kampf um die vier begehrten Tickets im Kajak Einer und Canadier Einer männlich und weiblich kann noch einiges passieren. Eine perfekte Ausgangslage haben sich jeweils im K1 Noah Hegge von Kanu Schwaben Augsburg und Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach erpaddelt. Gelingt beiden in Markkleeberg noch ein Sieg oder auch ein zweiter Platz sind sie sicher für Paris qualifiziert. Doch die Konkurrenz hängt beiden dicht im Nacken. AKV-Fahrer Hannes Aigner und Stefan Hengst (KR Hamm) könnten jeden noch so kleinen Fehler von Hegge zu ihren Gunsten nutzen. Auch Elena Lilik (Kanu Schwaben Augsburg) blickt auf eine gute Ausgangslage, obwohl sie in Augsburg schwer in den Wettkampf gestartet war. Mit zwei zweiten Plätzen im K1 sowie einem Sieg und einem dritten Platz im C1 ist die Doppelstarterin noch in beiden Bootsklassen im Rennen.

