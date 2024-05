Kanuslalom

vor 17 Min.

Emily Apel und Hannes Aigner paddeln um EM-Medaillen

Der Schwester auf der Spur: Während sich Elena Lilik auf die Olympischen Spiele vorbereitet, wird Emily Apel bei der Kanuslalom-Europameisterschaft an den Start gehen.

Plus Bei der Kanuslalom-Europameisterschaft ab 15. Mai gehen die Olympiastarter nicht an den Start, dafür können sich andere im slowenischen Tacen auf internationaler Ebene empfehlen.

Von Uta Büttner

Die Gewinner der Olympia-Qualifikation im Kanu-Slalom, Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach), Elena Lilik, Noah Hegge und Sideris Tasiadis (alle Kanu Schwaben Augsburg) werden nicht an den Europameisterschaften im slowenischen Ljubiljana-Tacen vom 15. bis 19. Mai teilnehmen. Grund ist das unmittelbar anschließende Trainingslager auf der Olympia-Strecke in Paris, wo die erste Trainingseinheit bereits am 20. Mai stattfindet.

Diese Entscheidung bietet aber gleichzeitig jüngeren Athletinnen und Athleten die Chance, auf hohem internationalem Niveau sich auszuprobieren. So gehört im Kajak und Kajak Cross der Damen die Schwaben-Kanutin Emily Apel zum Dreierteam neben den Plochmann-Schwestern Antonia und Annekatrin von der SGV Nürnberg-Fürth.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen