Dieser FC Bayern hat das Zeug zum großen Wurf in der Champions League

Der FC Bayern steht wieder im Halbfinale der Königsklasse - und vieles spricht dafür, dass sich die Münchner jetzt auch Europas Fußballkrone holen.

Nein, es war längst nicht alles souverän, was der FC Bayern gegen Arsenal London gezeigt hatte. Im Hinspiel mussten die Münchner eine furiose Startphase der Londoner überstehen, auch im Rückspiel in der Allianz Arena gab es kritische Phasen für den FC Bayern. Und dennoch zeigte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel ihre Qualitäten und steht zu Recht im Halbfinale der Königsklasse. Präsident Herbert Hainer sprach gewissermaßen den Schlüssel zum Erfolg an, als er nach Schlusspfiff des 1:0-Sieges im Rückspiel sagte: "Wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, dann sind wir eine der besten Mannschaften in Europa."

Es war oft in dieser Saison so, dass diese Qualitäten nicht zu sehen waren - nicht umsonst muss dieses Team noch darum kämpfen, in der Bundesliga noch zumindest Rang zwei zu sichern. Die Bereitschaft, "sich zu quälen und gemeinsam zu leiden", wie sie Trainer Thomas Tuchel ansprach, scheint im Ligaalltag nicht immer da zu sein. In der Königsklasse ist das anders, so der Coach: "Die Bereitschaft, zu leiden ist in der Champions League auf einem anderen Niveau - das muss ich mir ankreiden lassen." Auch das ist richtig, in der Summe bedeutet das: Wenn das Flutlicht der Champions League angeht, zeigt der FC Bayern seine Qualitäten.

Champions League: Keiner der drei Klubs scheint für den FC Bayern unschlagbar

Eben jenes Spotlight wird im Halbfinale der Königsklasse so hell wie noch nie zuvor in dieser Spielzeit strahlen. Die ganze Welt wird zusehen, wenn die Münchner um das Ticket für Wembley kämpfen - und das wird die Energie freisetzen, die in der Bundesliga nicht immer da war. Tatsächlich sind die anderen drei verbleibenden Klubs alles andere als unschlagbar: weder Real Madrid, noch Paris St. Germain und erst recht nicht der BVB sind die Übermannschaft, wie sie Manchester City in der vergangenen Spielzeit darstellte.

Dazu kommt: Für viele Spieler im Kader der Bayern wäre ein Triumph in Wembley die ultimative Krönung, der maximale Anreiz. Für Harry Kane etwa, der sich jetzt schon wieder anhören muss, dass eine Mannschaft mit ihm keine Titel gewinnen kann. Für die Altmeister Thomas Müller und Manuel Neuer, für die es die lwohl etzte Chance auf den Henkelpott wäre. Für die vielgeschmähten Joshua Kimmich und Leon Goretzka, die als Gesicht der Krise im DFB und FCB ausgemacht waren. Sie alle haben ihre Qualitäten, sind angestachelt - und werden es nicht zulassen, dass die Bayern gegen Real ihr Bundesliga-Gesicht zeigen.

Der Sieg in der Champions League wäre für Tuchel die ultimative Genugtuung

Nicht zuletzt wäre der Sieg in der Champions League die ultimative Genugtuung für Trainer Thomas Tuchel, der mit dem größtmöglichen Triumph Abschied aus München nehmen könnte. Es ist eine Drucksituation, wie sie die Mannschaft von Real Madrid nicht hat: Die Königlichen sind Tabellenführer in Spanien, viele Spieler aus dem Team haben die Königsklasse mehrfach gewonnen.

Tuchel sagte vor einigen Wochen, dass seiner Mannschaft absolut alles zuzutrauen sein - im Negativen wie im Positiven. Die Aussage wurde damals im Frust getätigt, einen Beleg für die negative Variante haben die Bayern mehrfach geliefert . In den kommenden Wochen kann der FC Bayern zeigen, dass ihm auch in positiver Hinsicht alles gelingen kann.