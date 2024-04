Kimmich köpft die Bayern in der Champions League weiter

In einem taktisch geprägten Spiel gegen Arsenal London neutralisieren sich beide Teams lange Zeit. Die Bayern ziehen dank einer Mannschaftsleistung ins Halbfinale der Königsklasse ein.

Bayerns Stürmerstar Harry Kane hatte im Vorfeld des Viertelfinal-Rückspiels in der Champions League gegen Arsenal London recht martialische Worte gefunden. „Wir wollen die Saison am Leben halten“. Die hat sich bekanntlich, was Liga und Pokal angeht, für die Bayern schon erledigt. Zwingende Voraussetzung für das Weiterleben war demzufolge ein Sieg gegen das Team aus Kanes Heimatstadt – der gelang. Dank eines Kopfballtores von Joshua Kimmich und einer nicht spektakulären, aber disziplinierten Mannschaftsleistung gelang ein 1:0-Sieg gegen den englischen Spitzenklub.

Der FC Bayern steht wieder im Halbfinale der Champions League

Damit ziehen die Bayern erstmals seit der Saison 2019/20 wieder ins Halbfinale der Champions League ein, nachdem dreimal in Folge im Viertelfinale Endstation war. Im Sommer 2020 elang bekanntlich sogar der ganz große Coup und Bayern gewann den Henkelpott. Ein ähnlicher Erfolg könnte diesmal aus einer verpatzten eine sehr gute Saison machen – was weitaus mehr als nur ein Weiterleben ist.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte im Vorfeld auf die verletzten Flügelspieler Serge Gnabry und Kingsley Coman verzichten müssen. Für die beiden begann der angeschlagene und zuletzt geschonte Leroy Sané, der „solange es irgendwie geht“, spielen müsse, so Tuchel, und – etwas überraschend – Raphael Guerreiro auf der linken Seite. In der Mitte sollte Jamal Musiala für Aktionen sorgen, Thomas Müller fand sich auf der Bank wieder. Auch die Fans in der Arena sollten laut dem Trainer dazu beitragen, den Einzug ins Halbfinale klar zu machen: „Wir brauchen jeden Zuschauer, der bereit ist, mit uns zu kämpfen.“

Die Südkurve kam dieser Aufforderung nach – allerdings wirkten Tuchels Bayern in der Startphase recht statisch. Arsenal agierte zwar aus einer etwas defensiveren Grundordnung heraus als noch vor einer Woche beim Hinspiel, setzte die Defensive der Bayern aber zugleich mit hohem Pressing unter Druck. Das Ziel: Die Konter, mit denen Bayern noch im Hinspiel beide Tore erzielte, sollten dem Arteta-Team diesmal nicht gefährlich werden – und auch die Bayern wollten zuhause nicht den Raum für die schnellen Arsenal-Außenspieler bieten.

FC Bayern und Arsenal London nur verhalten offensiv in dieser Partie der Champions League

Beide Teams agierten also bestenfalls verhalten offensiv in einer taktisch geprägten Partie. Die bis dahin beste Phase der Bayern startete nach einer Viertelstunde: Zuerst versuchte Sané, einen Steilpass in die Mitte zu geben, wurde aber abgeblockt (17.). Die größte Chance des ersten Durchgangs hatte dann der seitenverkehrt eingesetzte Noussair Mazraoui: Nach einem der seltenen Umschaltmomente trieb Guerreiro den Ball in die Arsenal-Hälfte und legte im Strafraum auf den Marokkaner ab. Sein Schuss aus spitzem Winkel wurde noch abgefälscht und trudelte knapp am Pfosten vorbei (23.). Kurz darauf zog Musiala aus halblinker Position ab, Raya im Arsenal-Tor wehrte zur Seite ab (24.).

Startete nun die große Bayern-Offensive? Mitnichten. Stattdessen häuften sich die Abspielfehler des Rekordmeisters und auf einmal waren es die Gäste, die nun den Ton angaben. Neuer musste nach Ödegaards Schuss nachgreifen (30.) und hatte Glück, dass Martinelli aus kurzer Distanz überrascht schien, den Ball bekommen zu haben (31.). Der Druck von Arsenal wurde nun deutlich stärker, die Bayern ließen sich tief in die Defensive hereindrücken. Vor allem die zweiten Bälle nach einem Ballverlust waren nun immer wieder ein Fall für die Londoner. Die Pause kam für Bayern nicht ungelegen.

Joshua Kimmich trifft für den FC Bayern und löst das Halbfinal-Ticket

Nach dem Seitenwechsel waren die Bayern deutlich aktiver: Zuerst klatschte Goretzkas Kopfball nach einer präzisen Kimmich-Flanke nur an die Latte (47.), Guerreiros Nachschuss wurde von Raya zur Ecke geklärt. Dann brandete Jubel in der Arena auf: Nach einer Flanke von Guerreiro verwerte Joshua Kimmich den Ball mit einem Flugkopfball aus acht Metern – 1:0 für den deutschen Rekordmeister! (63.). Kimmich hatte den Angriff selbst über Sané eingeleitet. Das Spiel gehörte nun klar den Gastgebern, Sané versuchte es per Direktabnahme wenig später (64.). Tuchel wechselte, brachte Kim für den starken Mazraoui (75.), sodass sich der Südkoreaner auf der ungewohnten Position des Linksverteidigers versuchen musste.

Bayern blieb in der Schlussphase klar am Drücker, drängte immer wieder über Musiala sogar auf das zweite, entscheidende Tor. Von Arsenal kam nun nur noch wenig. Arteta brachte den erfolgreichen Joker des Hinspiels, Trossard, ebenso wie Gabriel Jesus und versuchte so, seiner Offensive neues Leben einzuhauchen. Tatsächlich kam Ödegaard aus gefährlichem Winkel noch zum Schuss, Neuer lenkte den Ball aber noch ins Aus (88.). Nach vier Minuten Nachspielzeit und Bangen war dann Schluss – und die Saison kann wirklich noch eine gute werden.