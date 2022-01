Einreise-Ärger vor Australian Open: Das wahre Gesicht des Djokers

Plus Nur weil er eventuell nicht an den Australian Open teilnehmen darf - da er offenbar ungeimpft ist - sieht sich Tennisstar Novak Djokovic als Freiheitskämpfer.

Dass wir gerade in außergewöhnlichen Zeiten leben, sollte jeder mitbekommen haben. Auch ein Novak Djokovic, dessen sportlichen Leistungen auf dem Tennisplatz exzellent sind, dessen Selbstverständnis aber nur ein Mann haben kann, dem in seinem Leben beinahe jeder Wunsch erfüllt wird. Djokovic möchte unbedingt in Australien Tennis spielen, was nachzuvollziehen ist, findet dort doch eines der wichtigsten Turniere des Jahres statt.

