Robert Lewandowski trifft auf den BVB: Der alte Mann trifft immer noch

Soll keiner sagen, dass die Tore weniger werden, je älter Robert Lewandowski wird. 36 Jahre ist der polnische Angreifer mittlerweile – ein Alter, in dem viele Fußballer die Karriere bereits beendet haben oder zumindest sehr konkrete Vorstellungen haben, wie lange das alles noch gehen soll. Bei Lewandowski ist von derartigen Plänen nichts zu hören, im Gegenteil. Vergangenes Wochenende stand für den FC Barcelona und seinen Star eine Partie bei Betis Sevilla an. Beim 2:2 steuerte Lewandowski einen Treffer bei. Es war bereits das 16. Tor in der laufenden Saison, und das im 16. Spiel. Der bislang einzige Profi, dem das bisher auch gelungen war, steckte dabei ebenfalls im Trikot der Katalanen: Lionel Messi war das, in der Spielzeit 18/19.

Ist Lewandowski also genauso gut wie Messi? Eine müßige Diskussion. Fest steht aber: Der FC Barcelona ist derzeit ähnlich abhängig vom polnischen Stürmer, wie er es in früheren Zeiten vom argentinischen Superstar war. Lewa ist die Torgarantie. Besagte 16 Treffer in der Liga sind es, in der Champions League sind es sogar sieben Tore in nur fünf Spielen. Am Mittwoch soll mindestens ein weiteres hinzukommen – wenn er mit Barca in der Königsklasse bei Borussia Dortmund antritt (21 Uhr, DAZN).

Lewandowski glänzt weiter: Torrekord bei FC Barcelona

Das neue Format mit acht Gruppenspielen gegen acht verschiedene Gegner macht es möglich, dass Lewandowski schon in der Vorrunde auf den zweiten Ex-Klub trifft. Ende Oktober stand das Match gegen den FC Bayern an. Beim 4:1-Sieg der Spanier war der Pole ebenfalls einmal erfolgreich und trug dazu bei, den Bayern die empfindlichste und bislang höchste Niederlage unter Neu-Trainer Vincent Kompany beizufügen.

Lewandowski, der bei den Münchner alle Rekorde – darunter die vermeintlich für die Ewigkeit bestimmte Bestmarke von Gerd Müller von 40 Treffern in einer Saison - brach, war bei den Münchnern im Sommer 2022 im Unfrieden geschieden. 45 Millionen Euro Ablöse für einen damals schon 34-Jährigen schienen ein gutes Geschäft für die Münchner gewesen zu sein. Lewandowski lieferte ab, wurde in der ersten Saison Torschützenkönig und mit Barcelona Meister. Sein Vertrag in Spanien läuft noch bis 2026. Ans Aufhören denkt der Modellathlet aber danach noch nicht. Der Wunsch seiner Frau Anna, mit der er zwei Töchter hat, lautet, zum Abschluss der Laufbahn nochmals in die USA zu gehen. Dafür scheint er aber einfach noch zu gut zu sein.