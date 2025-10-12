Knapp 30.000 Läufer: Münchner Sportevent endet mit Teilnehmerrekord

Als Start und Ziel hat der Olympiapark gedient, die Strecke ist entlang der prominenten Sehenswürdigkeiten der Stadt verlaufen: Der Marathon München 2025 endete am Sonntag, 12. Oktober, nachdem eine Mischung aus rund 30.000 Profis und Hobbyläufern die Ziellinie überquert hatte. Aus Sicht der Veranstalter war das diesjährige Event etwas Besonderes.

Ergebnisse Marathon München: Voelckel und Lautenschlager gewinnen mit deutlichen Vorsprüngen

Auf der Marathonstrecke setzten sich sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern deutsche Athleten durch. Die schnellste Frau war am Sonntag Nina Voelckel (Laufteam Kassel). Die 42,195 Kilometer lange Strecke legte sie in 2:31:33 Stunden zurück. Mit dieser Zeit verwies die 26-Jährige ihre Konkurrentin Kristina Hendel (Marathon Team Berlin) mit einem Vorsprung von mehr als fünf Minuten deutlich auf den zweiten Platz.

Bei den Männern ging die Goldmedaille an Gabriel Lautenschlager (MTV Bamberg). Der 29-Jährige lief die Marathondistanz in 2:18:28 und sicherte sich damit den ersten Platz. Auch sein Vorsprung auf den zweiten Rang war beachtlich: Knapp zwei Minuten trennten ihn am Ende vom Silbergewinner Florian Bochert. „Es ist echt eine Ehre für mich. In der schönsten Großstadt Deutschlands zu gewinnen, ist toll“, so Lautenschlager gegenüber dem Deutschen Leichtathletik Verband (DLV). „Man hat einfach die Strecke genießen können.“

Halbmarathon-Disziplin: Erneut zwei Deutsche ganz oben

Ähnlich erfolgreich lief der Tag für die Athleten des Halbmarathons. Bei den Frauen setzte sich Laura Hottenrott (PSV Grün-Weiß Kassel) nach 1:12:08 Stunden durch. Den Halbmarathon der Männer gewann Sebastian Hendel (SCC Berlin) in 1:04:01 Stunden. Gegenüber dem DLV zeigte sich Hendel begeistert von dem Event in der bayerischen Landeshauptstadt: „München kann Marathon.“

Teilnehmerrekord und Tausende Zuschauer bei Marathonevent

Laut dem Veranstalter des diesjährigen Marathons München, Laufstatt Event gGmbH, erreichte das Event einen neuen Teilnehmerrekord. Demnach haben erstmals rund 28.500 Menschen an dem Laufevent teilgenommen. Diese teilten sich in unterschiedliche Laufkategorien auf:

Marathonläufer: 6500

Halbmarathonläufer: 13.500

10-Kilometer-Läufer: 4000

Staffelläufer: 2600

Friendship-Run-Läufer: 800

Kinder beim Kids Run: 1100

Für Stimmung sorgten entlang der Strecke rund 150.000 Zuschauer. Sie unterstützten die Läufer mit Rufen und Plakaten.

Icon vergrößern Entlang der Laufstrecke versammelten sich zahlreiche Zuschauer, um die Athleten anzufeuern. Foto: Felix Hörhager, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Entlang der Laufstrecke versammelten sich zahlreiche Zuschauer, um die Athleten anzufeuern. Foto: Felix Hörhager, dpa

Ausrichterstreit kurzfristig beigelegt: Veranstalter stand erst im Sommer fest

Die Laufstatt Event gGmbH veranstaltete den Marathon heuer zum ersten Mal. Der bisherige Ausrichter, Gernot Weigl, war 25 Jahre lang für den Marathon verantwortlich. 2024 entzog ihm das Kreisverwaltungsreferat jedoch das Vertrauen. Darauf folgte ein langer Rechtsstreit um die Ausrichtung. Erst im Juli dieses Jahres war endgültig klar, dass heuer ein neuer Veranstalter den Münchner Marathon durchführen wird. Wegen der Unsicherheit entschieden sich einige internationale Topathleten, nicht am Münchner Wettkampf teilzunehmen.

Mit dem Ergebnis der Planungen sind die Veranstalter dennoch zufrieden. „Wir sind überwältigt von diesem großartigen Zuspruch der 150.000 Münchnerinnen und Münchner an der Strecke, die unsere Läuferinnen und Läufer zu sportlichen Höchstleistungen angespornt haben“, sagt Fabian Schäfer, Geschäftsführer der Laufstatt Event gGmbH. Die Premiere bezeichnete er als „vollen Erfolg“, wie auf der Website des Marathons zu lesen ist.

Marathon in München: Testlauf für die Olympischen Spiele?

Lob erhielt das Event auch aus der Landespolitik. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter war Schirmherr des Marathons und freute sich über die Sportveranstaltung: „Ich finde gerade diese Mischung zwischen Menschen, die das als Spitzensport betreiben und die es als Breitensport sehen, einen tollen Mix.“

Einen Schritt weiter geht Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann. Er setzte die Veranstaltung in Zusammenhang mit der Olympiabewerbung Münchens. „Ich freue mich richtig, dass dieser Marathon in dieser Form und mit einer neuen Rekordzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattfindet und das gleichzeitig mit einem klaren Bekenntnis der Veranstalter für die Bewerbung für die Olympischen Spiele“, sagte er gegenüber den Veranstaltern.

Die Bewerbung um die Ausrichtung der Olympischen Spiele im Jahr 2036, 2040 oder 2044 wird vor allem durch die Regierungskoalition unterstützt. Das Bündnis NOlympia hingegen spricht sich gegen eine Ausrichtung der internationalen Großveranstaltung durch die Stadt München aus.

Wegen Laufstrecke: Verkehrsbehinderungen in München am Sonntag

Im Vorfeld des Marathons hatten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr Straßen in der bayerischen Hauptstadt gesperrt. Das sollte für mehr Sicherheit für Teilnehmer und Zuschauer sorgen. Dazu kamen Halteverbote rund um die Laufstrecke.

Auch die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) kündigte vor dem Marathon an, dass mehrere Bus- und Tramlinien am Sonntag nicht wie gewohnt fahren werden. Die Einschränkungen sollten bis etwa 16 Uhr anhalten.