Lewis Hamilton: Erst viele Spekulationen, dann ein neues Auto

Vor dem Rennen in Monaco gab es Gerüchte um einen Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari. Wie der Brite damit umgeht und was sein Arbeitgeber Mercedes für ihn tut.

In der Formel 1 herrschte Ruhe. Zwangsweise. Zumindest auf der Strecke, nachdem der Große Preis in Imola wegen der Unwetter in Italien hatte abgesagt werden müssen. Kein Rennen also, dafür umso mehr Gerüchte. Zuletzt hatte die englische Zeitung Daily Mail verkündet, dass Ferrari ganz dicht davor stehe, Lewis Hamilton zu verpflichten. Für die neue Saison und mit einem Gehalt von 46 Millionen Euro. Nichts dran, sagte nun Hamilton.

Die Formel 1 nimmt an diesem Wochenende wieder Fahrt auf. In Monaco, dem Klassiker-Rennen des Kalenders. Die Veranstalter feiern die 80. Auflage ihrer Veranstaltung, was bemerkenswert ist. Andererseits steht kein Rennen so sehr für die Vergangenheit wie das im Fürstentum. Die Strecke hat sich seit Beginn der Formel-1-Zugehörigkeit kaum verändert. Wie auch. Die engen Straßen lassen keinen Spielraum zu. Ein Relikt aus der Vergangenheit, an dem die neue Formel 1 bald ihr Interesse verlieren könnte. Bis 2025 läuft der Vertrag noch. Was danach kommt, ist unklar.

Die Zukunft des Klassikers Monaco in der Formel 1 ist ungewiss

Die Formel 1 strebt in neue Märkte. Vor allem die USA sind ein gefragtes Ziel. Um die Menschen dort zu begeistern, braucht es Spektakel. Dazu gehören Überholmanöver. Mit dem Glanz der Vergangenheit braucht ihnen niemand zu kommen. Motorsport-Traditionalisten lieben dagegen ihr Monaco. Die Atmosphäre, die fahrerische Herausforderung immer dicht an den Leitplanken. Die Zukunft des Klassikers aber ist ungewiss.

Ähnlich geht es Lewis Hamilton. Der Vertrag des 38-Jährigen bei Mercedes läuft aus. Er ist siebenmaliger Weltmeister und hat mit den Silberpfeilen die Formel 1 lange Zeit dominiert. Zuletzt aber erlebte er viele Enttäuschungen. Weil sein eigener Dienstwagen nicht mehr so schnell ist wie gewohnt. Und weil Red Bull mit Max Verstappen die dominante Rolle übernommen hat. Der Niederländer ist Weltmeister und möchte das wieder werden. Sein ärgster Konkurrent scheint mit Sergio Perez aus dem eigenen Team zu kommen.

Hamilton möchte gerne bei Mercedes bleiben

Hamilton wird wohl nicht in den Titelkampf involviert sein. Mal wieder. Ähnlich scheint es Charles Leclerc zu gehen. Der Monegasse fährt aktuell für Ferrari und könnte, glaubt man der englischen Daily Mail, im Tausch mit Hamilton zu Mercedes wechseln. Dazu wird es aber, so Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur, nicht kommen. Es habe kein Angebot an Hamilton gegeben. "Ihr wisst ganz genau, dass es zu diesem Zeitpunkt der Saison jede Woche eine neue Story gibt. Wir schicken kein Angebot an Lewis Hamilton. Wir haben es nicht gemacht", sagte Vasseur in Monaco.

Hamilton hatte stets betont, gerne bei Mercedes zu fahren und das auch künftig tun zu wollen. Eine Vertragsverlängerung ist wahrscheinlich. Das haben Fahrer und Teamchef Toto Wolff häufig betont. Hinter den Kulissen werde fleißig daran gearbeitet. Hamilton hat dafür seine Vertrauten, die das für ihn erledigen. Er wolle sich ganz aufs Rennfahren konzentrieren. Und darauf, dass Mercedes den Abstand zur Spitze wieder verkürzt. Das soll auch mit einem runderneuerten Wagen gelingen. In Monaco ist der Silberpfeil stark verändert. Er hat eine neue Vorderradaufhängung, einen neuen Unterboden und neue Seitenkästen.