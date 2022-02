Die erste deutsche Olympia-Medaille geht ins Allgäu

Skispringerin Katharina Althaus gewinnt bei den Olympischen Spielen in Peking Silber. Das hatte sich schon im Training angedeutet.

Katharina Althaus sackte zusammen. Sie ging in die Knie, schlug die Hände vors Gesicht. Freude oder Ärger? Knapp hatte die Oberstdorferin die Goldmedaille verpasst, immerhin aber noch Silber gewonnen. Hinter der Slowenin Ursa Bogataj, aber vor deren Landsfrau Nika Kriznar. Althaus hatte nach dem ersten Sprung geführt, im zweiten Durchgang aber schwierigen Bedingungen.

Zunächst war es Enttäuschung, die sie zu Boden sacken ließ. Der Ärger wich aber schnell der Freude über ihre nächste Olympiamedaille. Vor vier Jahren hatte die Oberstdorferin schon Silber in Pyeongchang gewonnen, diesmal wieder. Dabei war sie dem ersten Platz am Samstagabend chinesischer Zeit ganz nahe. Der Wind aber war nicht günstig bei ihrem zweiten Versuch. Vielleicht hätte die Jury noch etwas Geduld haben müssen und sie erst später in die Spur schicken sollen. „Im Nachhinein kann man sagen, dass sie hätten warten können. Aber das gehört zum Skispringen dazu. Den Wind kann man nicht beeinflussen. Man braucht das Glück“, sagte Althaus.

Skispringer am Montag mit weiterer Medaillen-Chance

Sie stand im Auslauf der Schanze, den ersten Interviewmarathon hatte sie schon hinter sich. Erst vor den TV-Kameras, später vor den Printjournalisten. Immer im Arm hatte sie ihre Trophäe, das Maskottchen Bing Dwen Dwen umrahmt von goldenen Lorbeerblättern. Die Medaille wird es erst später geben. Vielleicht kommt am Montag gar noch eine weitere hinzu, wenn der Wettkampf im Mixed ansteht. „Ich freue mich sehr, dass wir einen zweiten Wettkampf haben. Ich versuche, die guten Sprünge mitzunehmen in den Montag“, sagte Althaus.

Sie war der Türöffner für die deutschen Sportlerinnen und Sportler. Die erste Medaille sorgt für eine gewisse Beruhigung in diese anstrengenden Tagen von Peking. Die Umstände wegen des Corona-Virus mit all den Tests und Einschränkungen sorgen für schwierige Bedingungen. Althaus kam damit offenbar gut zurecht. „Sie war die ganze Saison gut drauf, hat es immer wieder hingebracht, heute auch“, lobte Bundestrainer Maximilian Mechler. Damit ist das Ziel einer Medaille erreicht. Mechler meinte: „Eigentlich haben wir mehr auf das Mixed spekuliert.“

Althaus: "Irgendwie scheint mir Asien zu liegen"

Katharina Althaus scheint sich in Asien wohl zu fühlen. Ihre erste Podestplatzierung im Weltcup schaffte sie hier, ihr erste Olympia-Medaille, nun auch die zweite. „Irgendwie scheint mir Asien zu liegen“, sagte sie und lachte. Auch wenn die Stimmung an diesem frostigen Abend eher unterkühlt war. Nur wenige Zuschauer saßen auf den Tribünen. Als die Siegerehrung kaum beendet war, marschierten sie alle davon.