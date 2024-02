Neuer HSV-Trainer ist der "Brüller an der Seitenlinie"

Mit Steffen Baumgart möchte der Hamburger SV endlich in die Erstklassigkeit zurückkehren. Nicht nur wegen seiner leidenschaftlichen Auftritte genießt er Kultstatus.

Um zu wissen, welchem Typ Mensch Steffen Baumgart entspricht, genügt ein Video. Vor zwei Jahren wurde der damalige Trainer des 1. FC Köln gefilmt, wie er ein Spiel seiner Mannschaft vor dem Fernseher erlebte. Wegen Corona befand er sich in häuslicher Quarantäne. Baumgart rastete mehrmals aus, ließ sich nicht einmal von seinem Hund beruhigen, der ihm sanft die Pfoten auf die Schultern legte. Ob vor dem Fernseher oder an der Seitenlinie – der 52-Jährige lebt den Fußball. Baumgarts Leidenschaft soll nun dem Hamburger SV helfen, nach sechs Jahren endlich der Zweitklassigkeit zu entkommen.

Baumgart, geboren in Rostock, bodenständig und hemdsärmelig, hat weniger aufgrund seiner Fußballkarriere, weit mehr aufgrund seiner Persönlichkeit Kultstatus erreicht. Ein Typ, der sich nicht verstellt und ob seiner direkten Art mitunter raubeinig, ja sogar "prollig" wirkt. Selbst bei Minusgraden coacht Baumgart nur im T-Shirt. Sein impulsives Mitfiebern am Spielfeldrand bescherte ihm als erstem Bundesligatrainer überhaupt eine Gelbe Karte wegen Protestierens – eine Strafe, die in der Saison 2019/20 erst eingeführt wurde.

Steffen Baumgart möchte "Klopp von Köln" werden

Während der Spiele kaute er jahrelang auf einem Plastikumrührstäbchen herum, um sich zu beruhigen. Später trug er eine Baseball-Cap. Während seines Engagements beim 1. FC Köln wurde eine Schiebermütze mit dem Geburtsjahr '72 zu seinem Markenzeichen und zum Verkaufsschlager im Fanshop.

Als Vorbild dient ihm Jürgen Klopp, der Liverpool am Saisonende verlassen wird und ebenso der Kategorie "Menschenfänger" zuzuordnen ist. Beim Amtsantritt in Köln äußerte Baumgart, er wolle der " Klopp von Köln" werden. Diese Identifikation zeigt sich auch in seiner offensiven Fußball-Philosophie. Eine Mannschaft führt er nach einfachen Regeln. Betont, dass sich seine Ansprachen in der Bundesliga nicht von denen in Amateurmannschaften zu Beginn seiner Trainerlaufbahn unterscheiden.

"Ein Spiel ist erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter pfeift und ich nicht mehr brülle."

Vor seiner Fußballkarriere war Baumgart Bereitschaftspolizist und absolvierte eine Lehre zum Kfz-Mechaniker. Seit über 34 Jahren ist er mit seiner Frau Katja Drews verheiratet, die beiden haben drei Kinder. Außerhalb des Fußballplatzes engagiert sich Baumgart bei verschiedenen sozialen Aktionen. 2021 erhielt er den Preis für den Fußballspruch des Jahres. Seine Aussage: "Ein Spiel ist erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter pfeift und ich nicht mehr brülle."

