Der Liverpool-Trainer kündigt seinen Rücktritt an und löst damit eine Welle von wilden Spekulationen aus.

Lichtgestalt müsste man sein. Charmant franzeln können, wie es nur Franz Beckenbauer in seinen besten Jahren meisterlich beherrschte. Oder den Fußball, die Weltenläufte oder das nächste Opel-Modell erklären können, wie es nur Jürgen Klopp vermag. Seitdem der designierte Nachfolger von Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Rückzug zum Saisonende beim FC Liverpool verkündete, ist aus der oft zitierten Gerüchteküche ein brodelnder Vulkan geworden, wie sie ihn selbst in Island bisher nicht gesehen haben.

Normal ist im Trainergeschäft nichts mehr, seit Klopp in Liverpool und Xavi Hernández beim FC Barcelona innerhalb von 36 Stunden ihre Rücktritte angekündigt haben. Die baldige Besetzung von zwei der begehrtesten Trainerstühle im europäischen Fußball sorgt für wilde Spekulationen. Domino-Effekte bei anderen Vereinen sind nur eine Frage der Zeit.

Vier Trainer aus Deutschland mit neuem Job?

Auf dem bunten Kandidatenkarussell sitzen die Trainer aus Deutschland wie Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Hansi Flick und Xabi Alonso. Selbst ein Szenario, bei dem alle vier Top-Coaches ab Sommer einen neuen Job haben, ist nicht unrealistisch. Die Spekulationen schießen ins Kraut und die Fans saugen jedes Gerücht schneller auf als ein Schwamm das verschüttete Bier.

Bayern-Trainer Tuchel musste dieser Tage erfahren, was es bedeutet über mögliche Angebote in Spanien zu theoretisieren. Weil der Krumbacher bei einem Fanclub-Besuch am vergangenen Sonntag allgemein davon sprach, dass ihn das Ausland "auf jeden Fall noch mal reizen" würde und er die spanische Topliga als "außergewöhnlich" und den Umgang mit spanischen Spielern als wohltuend lobte, rief das sofort Kritiker auf den Plan. Bayern-Chefnörgler Didi Hamann nannte die Aussagen "eine Frechheit", was wiederum die Bayern zu einer öffentlichen Stellungnahme veranlasste: Man werde die unsachlichen und gegen den Trainer gerichteten Aussagen nicht mehr akzeptieren.

Hansi Flick ist in Barcelona im Gespräch

Xabi Alonso wird als Tuchel-Nachfolger in München gehandelt, könnte aber auch zu Real Madrid gehen. Als Nachfolger von Hernandez in Barcelona ist Hansi Flick im Gespräch. Bei Barca stehen aber offensichtlich auch Pep Guardiola (Manchester City) und Luis Enrique (Paris St. Germain) auf dem Wunschzettel. Außerdem sind internationale Toptrainer wie Zinédine Zidane, Antonio Conte oder José Mourinho auf Jobsuche. Allmählich wird die Sache unübersichtlich. Wie gut, dass die Zukunft von Lothar Matthäus geklärt ist. Der Franke wird Regierungssprecher unter Kanzler Klopp. Ausgemacht.

