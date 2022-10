RB Leipzig - HSV live im DFB-Pokal: Live-Ticker und Übertragung im Free-TV oder Stream

In der zweiten Runde des DFB-Pokals treffen RB Leipzig und der HSV aufeinander. Hier erfahren Sie alles rund um die Übertragung live im TV oder Stream, inklusive Live-Ticker.

Ende August ging die erste Runde des DFB-Pokals 2022 zu Ende. Damit sind einige der von vornherein als chancenlos geltenden Vereine aus dem Rennen. In der zweiten Runde treffen nun die stärkeren Anwärter auf den Pokal aufeinander.

RB Leipzig spielte in der letzten Runde gegen Teutonia 05. Der Oberliga-Verein unterlag erwartungsgemäß mit 0:8. Der Sieger des vergangenen DFB-Pokal-Turniers startet damit entspannt in die zweite Runde.

Der HSV hingegen tat sich sichtlich schwerer. Der Zweitligist traf in der ersten Runde auf den SpVgg Bayreuth aus der dritten Liga, den er aber letztlich klar mit 3:1 schlagen konte. Ob ihm das auch gegen RB Leipzig gelingen wird, bleibt abzuwarten. Wir informieren Sie hier über alles rund um den Sendetermin und die Übertragung des Spiels. Außerdem finden Sie bei uns einen Live-Ticker, mit dem Sie garantiert keine Wendung des Spiels verpassen.

RB Leipzig - HSV live im DFB-Pokal: Termin und Uhrzeit des Spiels

Das Spiel findet bereits am ersten Tag der zweiten Runde des Turniers statt. Das Datum ist Sonntag, der 18. September. Das Spiel findet gleichzeitig mit den Spielen VfB Lübeck - Mainz 05, Stuttgarter Kickers - Eintracht Frankfurt, SV Waldorf - FCN, Elversberg - Bochum, BTSV - Wolfsburg, Darmstadt - Gladbach und Hoffenheim - Schalke statt. Anpfiff ist laut Spielplan des FB-Pokals um Punkt 18.00 Uhr.

RB Leipzig gegen den Hamburger SV im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Die Rechte an der Übertragung des DFB-Pokals hat dieses Mal der Pay-TV Sender Sky. Dieser überträgt sämtliche Spiele des Turniers live. Einige wenige Spiele gibt es aber auch in der ARD oder dem ZDF zu sehen. Die Partie zwischen RB Leipzig und dem HSV gehört jedoch leider nicht dazu. Wir haben Ihnen einen Überblick über die DFB-Pokal Übertragung im Free-TV und Stream zusammengestellt.

Spiel : RB Leipzig vs. Hamburger SV , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23

vs. , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Sonntag, 18. Oktober 2022

Sonntag, 18. Oktober 2022 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig .

Arena, . Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

RB Leipzig vs. HSV im DFB-Pokal 2022/23: Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Unser Datencenter versorgt Sie mit allen Infos rund um das Spiel RB Leipzig - HSV. Dasselbe gilt selbstverständlich auch für alle anderen Partien des DFB-Pokals. Egal ob Aufstellung der Mannschaften oder Verlauf der Spiele: Mit unserem Live-Ticker sind Sie immer auf dem neuesten Stand und verpassen keine Highlights des DFB-Pokals 2022/2023.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

RB Leipzig - HSV im DFB-Pokal: Infos und Bilanz

Die beiden Vereine sind bis jetzt insgesamt fünf Mal gegeneinander angetreten. Davon vier Mal in der Bundesliga und ein Mal im DFB-Pokal. In der Bundesliga hat der HSV bisher nur ein einziges Spiel gegen RB Leipzig gewonnen, momentan spielen die beiden Vereine nicht in derselben Liga.

Auch im DFB-Pokal gewann RB Leipzig das Duell zwischen den beiden Vereinen im Halbfinale des Turniers 2019. Doch das bedeutet nicht, dass der HSV chancenlos wäre. Der Verein ist zwar derzeit nicht auf der Höhe seines Erfolgs, doch ist beim DFB-Pokal beinahe alles möglich. So schaffte es auch Werder Bremen nur mit Ach und Krach gegen einen Drittligisten in die zweite Runde des Turniers.