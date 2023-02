RB Leipzig - TSG Hoffenheim: DFB-Pokal-Achtelfinale live im TV und Stream

RB Leipzig empfängt die TSG aus Hoffenheim im DFB-Pokal-Achtelfinale. Alle Informationen zum Spiel und der Übertragung im TV und Stream sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

Bei Fußballspielen mit besonderer Brisanz, örtlicher Nähe oder historischer Bedeutung gibt es oftmals spezielle Bezeichnungen für die Partien: Das Spiel Schalke gegen Dortmund nennt man Revierderby, spielt der FC Barcelona gegen Real Madrid spricht man vom "El Clásico".

Es gibt allerdings auch Partien, die ihren Spitznamen aus gänzlich anderen Gründen bekommen: Das Spiel zwischen Leipzig und Hoffenheim wird, in Anlehnung an den spanischen Klassiker, auch als "El Plastico" bezeichnet. Hintergrund ist die Kritik an beiden Vereinen im Hinblick auf den sportlichen Erfolg, der in den Augen mancher Fans ausschließlich auf einzelnen Geldgebern und deren finanziellen Mitteln beruht. In der Bundesliga lief es in den ersten zwölf Spieltagen für RB Leipzig und die TSG 1899 Hoffenheim recht ähnlich: Beide haben fünf Siege auf dem Konto, Leipzig vier Unentschieden und drei Niederlagen, Hoffenheim drei Unentschieden und vier Niederlagen.

Im DFB-Pokal-Achtelfinale treffen Leipzig und Hoffenheim aufeinander, der Sieger darf ins Viertelfinale einziehen. Alle Informationen zu RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim im DFB-Pokal, wie die Übertragung in TV und Live-Stream, einen Live-Ticker sowie die Bilanz RB - TSG, haben wir für Sie.

RB Leipzig - TSG Hoffenheim im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Wie man dem DFB-Pokal-Spielplan entnehmen kann, ist das Spiel Leipzig gegen Hoffenheim das dritte Achtelfinale der Saison 2022/23. Am Mittwoch, 1. Februar 2023, wird die Partie um 18.00 Uhr angepfiffen.

RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Das Spiel zwischen RB Leipzig und der TSG Hoffenheim wird nicht im Free-TV übertragen, sondern nur im Pay-TV auf Sky und im Stream bei wow, dem Streamingdienst von Sky.

Spiel: RB Leipzig - TSG Hoffenheim , Achtelfinale im DFB-Pokal 2022/23

- , Achtelfinale im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Mittwoch, 1. Februar 2023

Mittwoch, 1. Februar 2023 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Arena, Übertragung im Free-TV: /

/ Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: wow

DFB-Pokal 2022/23: Leipzig vs. Hoffenheim live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Live-Ticker

Wenn Sie sich kein kostenpflichtiges Abo für Sky oder wow leisten wollen, sich aber trotzdem für das Spiel Leipzig - Hoffenheim interessieren, können wir Ihnen unseren Live-Ticker ans Herz legen.

Übertragung RB Leipzig - TSG Hoffenheim live auf Sky oder im Free-TV auf ARD oder Sport 1?

Manchmal hat man Glück und die gewünschte Partie kann kostenlos empfangen werden. Wie läuft das insgesamt beim DFB-Pokal 2022/23 und der Übertragung im Free-TV und Stream? Das Spiel zwischen RB Leipzig und Hoffenheim gehört nicht zu den Spielen, die im Free-TV übertragen werden. Das DFB-Achtelfinale Leipzig gegen Hoffenheim wird ausschließlich auf Sky übertragen.

DFB-Pokal 2022/23: RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim - Bilanz und Infos

Laut dem DFB gab es das Aufeinandertreffen RB Leipzig und TSG Hoffenheim bereits 13 Mal. Sieben Spiele konnten die Leipziger für sich entscheiden, drei Siege fuhr die Mannschaft von der TSG Hoffenheim ein und weitere drei Spiele endeten ohne Sieger. (AZ)